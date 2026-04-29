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2000 series Skutočne bezdrôtové slúchadlá

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2000 seriesSkutočne bezdrôtové slúchadlá

TAT2149BK/00

2000 series Skutočne bezdrôtové slúchadlá

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Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna

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Aplikácia Philips Headphones vám umožní naplno využiť potenciál vašich slúchadiel. K dispozícii máte všetky funkcie, ktoré vám poskytnú ten najlepší zvukový zážitok z vášho mobilného zariadenia.

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Aplikácia Philips Headphones

Návody a dokumentácia

Lokalizovaný komerčný prospekt

  • PDF súbor, 604.1 kB
  • 18 June 2026

Vyhlásenie o zhode v EÚ

  • PDF súbor, 856 kB
  • 18 June 2026

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