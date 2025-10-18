TAT2149BK/00
Malý, ale silný
Vďaka svojmu veľmi pohodlnému dizajnu sa tieto malé bezdrôtové slúchadlá do uší cítia dobre a vyzerajú dobre po celý deň! Svoju veľkosť prekonávajú skvelým zvukom a extra basmi pri nízkej hlasitosti. Chystáte sa von? Puzdro sa dokonca zmestí na prívesok na kľúče.
Malé skutočne bezdrôtové slúchadlá
Nabíjacie puzdro na kľúče
Prirodzený zvuk. Dynamické basy
Zreteľné hovory
Naše najmenšie skutočne bezdrôtové slúchadlá sa môžu pochváliť nízkoprofilovým dizajnom, ktorý skvele sedí – a cítite sa s ním skvele – aj keď ich nosíte celý deň. Slúchadlá sedia vo vonkajšom uchu, takže sa vám do zvukovodu nezarezávajú žiadne koncovky: ak potrebujete trochu lepšie uchopenie, na výber máte tri veľkosti silikónových návlekov (sú súčasťou balenia).
Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá sú síce malé, ale na dosiahnutie najlepšieho zvuku z ich 10 mm budičov nemusíte zvyšovať hlasitosť. Aktivujte dynamické basy prostredníctvom ľavého slúchadla alebo aplikácie pre slúchadlá Philips a môžete si naplno vychutnať silu obľúbených basov aj pri počúvaní potichu.
Počas hovoru bude váš hlas dokonale zreteľný. Špeciálny mikrofón zachytí zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo algoritmus potlačenia hluku utlmí niektoré zvuky okolia.
1.5
z 5
2
Recenzie
Olek Maslanski
18/10/2025
Polska
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Nevýhody
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Dátum použitia 2025-09-18
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Dátum použitia 2025-09-18
09/05/2026
България
Не съм доволна!
Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!
Nevýhody
Не се прикрепя към ухото.
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Dátum použitia 2026-05-09
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Dátum použitia 2026-05-09