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2000 seriesSkutočne bezdrôtové slúchadlá

TAT2149WT/00

1.5

| (2) Recenzie

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna

Malý, ale silný

Vďaka svojmu veľmi pohodlnému dizajnu sa tieto malé bezdrôtové slúchadlá do uší cítia dobre a vyzerajú dobre po celý deň! Svoju veľkosť prekonávajú skvelým zvukom a extra basmi pri nízkej hlasitosti. Chystáte sa von? Puzdro sa dokonca zmestí na prívesok na kľúče.

Zobraziť všetky výhody

Malý, ale silný

  • Malé skutočne bezdrôtové slúchadlá

  • Nabíjacie puzdro na kľúče

  • Prirodzený zvuk. Dynamické basy

  • Zreteľné hovory

Mimoriadne malé slúchadlá. Veľmi pohodlné nosenie

Mimoriadne malé slúchadlá. Veľmi pohodlné nosenie

Naše najmenšie skutočne bezdrôtové slúchadlá sa môžu pochváliť nízkoprofilovým dizajnom, ktorý skvele sedí – a cítite sa s ním skvele – aj keď ich nosíte celý deň. Slúchadlá sedia vo vonkajšom uchu, takže sa vám do zvukovodu nezarezávajú žiadne koncovky: ak potrebujete trochu lepšie uchopenie, na výber máte tri veľkosti silikónových návlekov (sú súčasťou balenia).

Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti s funkciou Dynamic Bass

Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti s funkciou Dynamic Bass

Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá sú síce malé, ale na dosiahnutie najlepšieho zvuku z ich 10 mm budičov nemusíte zvyšovať hlasitosť. Aktivujte dynamické basy prostredníctvom ľavého slúchadla alebo aplikácie pre slúchadlá Philips a môžete si naplno vychutnať silu obľúbených basov aj pri počúvaní potichu.

Zreteľné hovory. Ľudia budú počuť, čo hovoríte

Zreteľné hovory. Ľudia budú počuť, čo hovoríte

Počas hovoru bude váš hlas dokonale zreteľný. Špeciálny mikrofón zachytí zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo algoritmus potlačenia hluku utlmí niektoré zvuky okolia.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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1.5

z 5

2

Recenzie

5
4
3

18/10/2025

Polska

Polska

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Nevýhody

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Dátum použitia 2025-09-18

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Dátum použitia 2025-09-18

09/05/2026

България

България

Не съм доволна!

Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!

Nevýhody

Не се прикрепя към ухото.

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Dátum použitia 2026-05-09

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Dátum použitia 2026-05-09

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