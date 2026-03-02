Zažite dni so skutočne bezdrôtovými slúchadlami, ktoré sú ľahšie, lepšie sedia a majú skvelý zvuk. Aktívne potláčanie hluku vám umožní počúvať bez rušivých vplyvov, zatiaľ čo textúrované koncovky slúchadiel udržujú slúchadlá pohodlne na mieste.
Skvelý zvuk na každý deň zo slúchadiel, ktoré dokonale sadnú
Vďaka textúrovaným koncovkám slúchadiel SecureFit vám slúchadlá ľahšie a pohodlnejšie sadnú, pričom vytvoria dobré tesnenie pre ešte lepší zvuk. Funkcie ako dynamické basy vám umožnia si naplno vychutnávať silu obľúbených skladieb aj pri počúvaní potichu.
Vždy počúvajte hudbu s aktívnym potláčaním hluku
Aktívne potláčanie hluku redukuje vonkajší hluk, takže sa môžete sústrediť na svoju hudbu, podcasty a hovory. Môžete ho zapnúť alebo vypnúť prostredníctvom slúchadiel alebo našej sprievodnej aplikácie, a režim prehľadu vám umožní počuť zvuky z okolia.
Technológia so 4 mikrofónmi. Jasnejšie hovory aj na rušných miestach
Tieto slúchadlá sa môžu pochváliť zostavou štyroch mikrofónov, pričom dva z týchto mikrofónov v kombinácii s algoritmom potlačenia hluku s využitím umelej inteligencie zabezpečujú mimoriadne zrozumiteľné hovory. Aj keby ste boli v rušne kaviarni, váš hlas bude znieť jasne a osobu, s ktorou hovoríte, nebude rozptyľovať, čo sa deje okolo vás.
Viacbodové pripojenie a ľahké párovanie cez Bluetooth®
Kompatibilita s najnovšími zariadeniami Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovanie bez nepríjemných výpadkov zvuku a môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam naraz. Funkcie Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair sú tiež podporované.
IPX4 odolné voči striekajúcej vode a potu
Nevadí im počasie, stupeň krytia IPX4 znamená, že tieto slúchadlá sú odolné voči striekajúcej vode, takže im nevadí ani trochu dažďa! Používate ich počas mimoriadne horúceho dňa? Nebude im vadiť ani trochu potu.
Vreckové nabíjacie puzdro s otvorom na prevlečenie
Malé nabíjacie puzdro sa vám ľahko vojde do vrecka alebo môžete pripevniť popruh na otvor na prevlečenie a zavesiť puzdro na tašku alebo očko na opasok. Režim mono znamená, že môžete používať jedno slúchadlo, zatiaľ čo sa druhé nabíja.
Až 36 hodín prehrávania s puzdrom
S vypnutým potláčaním hluku získate 8 hodín prehrávania z plného nabitia a ďalších 28 hodín z nabíjacieho puzdra (so zapnutým potláčaním hluku získate 6 hodín a ďalších 21 hodín z puzdra). Ak si chcete rýchlo doplniť energiu, za 10 minút v puzdre získate ďalšie 2 hodiny. Puzdro sa dá nabíjať cez USB-C.
Aplikácie pre slúchadlá Philips. Prispôsobte si svoj zážitok
Máte pocit, že vašej hudbe niečo chýba? Naša sprievodná aplikácia využíva technológiu EQ, intuitívny ekvalizér, ktorý vám umožní upraviť zvuk a objaviť rôzne nastavenia ekvalizéra pomocou končekov prstov. Aplikáciu môžete použiť aj na aktiváciu funkcie dynamických basov, správu pripojených zariadení, aktualizáciu firmvéru a oveľa viac.
Teplý, prirodzený zvuk. Zvukový podpis spoločnosti Philips
Vlastné budiče v týchto slúchadlách sú vyladené na zvukovú charakteristiku Philips, ktorá vám prináša hrejivý, prirodzený zvuk s bohatými basmi. Nech počúvate čokoľvek, zamilujete sa do toho.
Recyklovaný plast s certifikátom GRS. Zodpovedné balenie
V našich produktoch používame recyklované plasty z odpadu a naše obaly sú vyrobené z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC a letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri.
Technické špecifikácie
Zvuk
Frekvenčný rozsah
20 – 20 000 Hz
Priemer reproduktora
10 mm
Impedancia
16 Ohmov
Maximálny príkon
3 mW
Citlivosť
105 db ±2 db (1 kHz, 126 mV)
Typ budiča
Dynamický
Pripojiteľnosť
Verzia rozhrania Bluetooth
6,0
Profily Bluetooth
A2DP
AVRCP
HFP
Maximálny rozsah
Až do 10
m
Viacbodové pripojenie
Áno
Podporovaný kodek
SBC
Vonkajší kartón
Dĺžka
43.50
cm
Počet používateľských balení
24
Šírka
24.50
cm
Hmotnosť brutto
2.95
kg
Výška
12.50
cm
GTIN
1 48 95229 17812 7
Hmotnosť netto
1.42
kg
Hmotnosť obalu
1.53
kg
Pohodlie
Ovládanie hlasitosti
Áno
Vodotesnosť
IPX4
Podpora aplikácie Philips Headphones
Áno
Monofónny režim pre TWS
Áno
Možnosť aktualizácie firmvéru
Áno
Typ ovládačov
Dotykový
Google Fast Pair
Áno
Microsoft Swift Pair
Áno
Vnútorný kartón
Dĺžka
11.30
cm
Počet používateľských balení
3
Šírka
10.40
cm
Výška
10.00
cm
Hmotnosť netto
0.18
kg
Hmotnosť brutto
0.32
kg
Hmotnosť obalu
0.14
kg
GTIN
2 48 95229 17812 4
Príkon
Počet batérií
3 ks
Čas nabíjania
2
hodina(y)
Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté)
6 + 21
hodina(y)
Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté)
8 + 28
hodina(y)
Rýchly čas nabíjania
10 mins for 2 hrs
Typ batérie (Nabíjacie puzdro)
Lithium Polymer (built-in)
Typ batérie (Slúchadlo)
Lithium Polymer (built-in)
Hmotnosť batérie (celková)
10.1
g
Kapacita batérií (puzdro)
410
mAh
Kapacita batérií (slúchadlo)
50
mAh
Rozmery balenia
Výška
11.2
cm
Typ balenia
Lepenka
Typ policového umiestnenia
Zavesenie
Šírka
9.6
cm
Hĺbka
3.4
cm
Počet zabalených kusov výrobkov
1
EAN
48 95229 17812 0
Hmotnosť brutto
0.085
kg
Hmotnosť netto
0.059
kg
Hmotnosť obalu
0.026
kg
Príslušenstvo
Stručná príručka spustenia
Áno
Špičky do uší
3 páry (S/M/L)
Puzdro na nabíjanie
Áno
Dizajn
Farba
Čierna
Štýl nosenia
Do uší
Materiál prepojenia slúchadiel
Silikónový
Prispôsobené tvaru ucha
Do uší
Typ slúchadiel do ucha
Silikónové špičky do ucha
Telekomunikácia
Mikrofón na volanie
2 mics for each side
Rozmery
Rozmery nabíjacieho puzdra (Š x H x V)
3.83 x 2.65 x 5.73
cm
Rozmery slúchadiel (Š x H x V)
1.51 x 2.16 x 1.87
cm
Celková hmotnosť
0.034
kg
UPC
UPC
8 40063 20821 6
Funkcie ANC
Technológia aktívneho potláčania hluku
FF
Režim prehľadu
Áno
Mikrofón na aktívne potláčanie hluku
2 mikrofóny
ANC (Active Noise Canceling – aktívne potláčanie hluku)
Áno
Hlasový asistent
Kompatibilné s hlasovým asistentom
Apple Siri
Asistent Google
Aktivácia hlasového asistenta
Dotykové multifunkčné tlačidlo
Podpora hlasovéh asistenta
Áno
Udržateľnosť
Plastový kryt
obsahuje 55 % recyklovaného polykarbonátu TE-00132492 zo spotrebiteľského odpadu s certifikátom GRS
