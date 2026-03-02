Prehľadávať výrazy

    TAT2200WT/00

    Vypnite hluk, vychutnajte si pohodlné nosenie

    Zažite dni so skutočne bezdrôtovými slúchadlami, ktoré sú ľahšie, lepšie sedia a majú skvelý zvuk. Aktívne potláčanie hluku vám umožní počúvať bez rušivých vplyvov, zatiaľ čo textúrované koncovky slúchadiel udržujú slúchadlá pohodlne na mieste.

    Skutočne bezdrôtové slúchadlá

    Vypnite hluk, vychutnajte si pohodlné nosenie

    • Malé slúchadlá. Pohodlné nosenie
    • Aktívne potláčanie hluku
    • Technológia so 4 mikrofónmi
    • Prirodzený zvuk. Dynamické basy

    Skvelý zvuk na každý deň zo slúchadiel, ktoré dokonale sadnú

    Vďaka textúrovaným koncovkám slúchadiel SecureFit vám slúchadlá ľahšie a pohodlnejšie sadnú, pričom vytvoria dobré tesnenie pre ešte lepší zvuk. Funkcie ako dynamické basy vám umožnia si naplno vychutnávať silu obľúbených skladieb aj pri počúvaní potichu.

    Vždy počúvajte hudbu s aktívnym potláčaním hluku

    Aktívne potláčanie hluku redukuje vonkajší hluk, takže sa môžete sústrediť na svoju hudbu, podcasty a hovory. Môžete ho zapnúť alebo vypnúť prostredníctvom slúchadiel alebo našej sprievodnej aplikácie, a režim prehľadu vám umožní počuť zvuky z okolia.

    Technológia so 4 mikrofónmi. Jasnejšie hovory aj na rušných miestach

    Tieto slúchadlá sa môžu pochváliť zostavou štyroch mikrofónov, pričom dva z týchto mikrofónov v kombinácii s algoritmom potlačenia hluku s využitím umelej inteligencie zabezpečujú mimoriadne zrozumiteľné hovory. Aj keby ste boli v rušne kaviarni, váš hlas bude znieť jasne a osobu, s ktorou hovoríte, nebude rozptyľovať, čo sa deje okolo vás.

    Viacbodové pripojenie a ľahké párovanie cez Bluetooth®

    Kompatibilita s najnovšími zariadeniami Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovanie bez nepríjemných výpadkov zvuku a môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam naraz. Funkcie Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair sú tiež podporované.

    IPX4 odolné voči striekajúcej vode a potu

    Nevadí im počasie, stupeň krytia IPX4 znamená, že tieto slúchadlá sú odolné voči striekajúcej vode, takže im nevadí ani trochu dažďa! Používate ich počas mimoriadne horúceho dňa? Nebude im vadiť ani trochu potu.

    Vreckové nabíjacie puzdro s otvorom na prevlečenie

    Malé nabíjacie puzdro sa vám ľahko vojde do vrecka alebo môžete pripevniť popruh na otvor na prevlečenie a zavesiť puzdro na tašku alebo očko na opasok. Režim mono znamená, že môžete používať jedno slúchadlo, zatiaľ čo sa druhé nabíja.

    Až 36 hodín prehrávania s puzdrom

    S vypnutým potláčaním hluku získate 8 hodín prehrávania z plného nabitia a ďalších 28 hodín z nabíjacieho puzdra (so zapnutým potláčaním hluku získate 6 hodín a ďalších 21 hodín z puzdra). Ak si chcete rýchlo doplniť energiu, za 10 minút v puzdre získate ďalšie 2 hodiny. Puzdro sa dá nabíjať cez USB-C.

    Aplikácie pre slúchadlá Philips. Prispôsobte si svoj zážitok

    Máte pocit, že vašej hudbe niečo chýba? Naša sprievodná aplikácia využíva technológiu EQ, intuitívny ekvalizér, ktorý vám umožní upraviť zvuk a objaviť rôzne nastavenia ekvalizéra pomocou končekov prstov. Aplikáciu môžete použiť aj na aktiváciu funkcie dynamických basov, správu pripojených zariadení, aktualizáciu firmvéru a oveľa viac.

    Teplý, prirodzený zvuk. Zvukový podpis spoločnosti Philips

    Vlastné budiče v týchto slúchadlách sú vyladené na zvukovú charakteristiku Philips, ktorá vám prináša hrejivý, prirodzený zvuk s bohatými basmi. Nech počúvate čokoľvek, zamilujete sa do toho.

    Recyklovaný plast s certifikátom GRS. Zodpovedné balenie

    V našich produktoch používame recyklované plasty z odpadu a naše obaly sú vyrobené z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC a letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri.

    Technické špecifikácie

    • Zvuk

      Frekvenčný rozsah
      20 – 20 000 Hz
      Priemer reproduktora
      10 mm
      Impedancia
      16 Ohmov
      Maximálny príkon
      3 mW
      Citlivosť
      105 db ±2 db (1 kHz, 126 mV)
      Typ budiča
      Dynamický

    • Pripojiteľnosť

      Verzia rozhrania Bluetooth
      6,0
      Profily Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Maximálny rozsah
      Až do 10  m
      Viacbodové pripojenie
      Áno
      Podporovaný kodek
      SBC

    • Vonkajší kartón

      Dĺžka
      43.50  cm
      Počet používateľských balení
      24
      Šírka
      24.50  cm
      Hmotnosť brutto
      2.95  kg
      Výška
      12.50  cm
      GTIN
      1 48 95229 17813 4
      Hmotnosť netto
      1.42  kg
      Hmotnosť obalu
      1.53  kg

    • Pohodlie

      Ovládanie hlasitosti
      Áno
      Vodotesnosť
      IPX4
      Podpora aplikácie Philips Headphones
      Áno
      Monofónny režim pre TWS
      Áno
      Možnosť aktualizácie firmvéru
      Áno
      Typ ovládačov
      Dotykový
      Google Fast Pair
      Áno
      Microsoft Swift Pair
      Áno

    • Vnútorný kartón

      Dĺžka
      11.30  cm
      Počet používateľských balení
      3
      Šírka
      10.40  cm
      Výška
      10.00  cm
      Hmotnosť netto
      0.18  kg
      Hmotnosť brutto
      0.32  kg
      Hmotnosť obalu
      0.14  kg
      GTIN
      2 48 95229 17813 1

    • Príkon

      Počet batérií
      3 ks
      Čas nabíjania
      2  hodina(y)
      Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté)
      6 + 21  hodina(y)
      Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté)
      8 + 28  hodina(y)
      Rýchly čas nabíjania
      10 mins for 2 hrs
      Typ batérie (Nabíjacie puzdro)
      Lithium Polymer (built-in)
      Typ batérie (Slúchadlo)
      Lithium Polymer (built-in)
      Hmotnosť batérie (celková)
      10.1  g
      Kapacita batérií (puzdro)
      410  mAh
      Kapacita batérií (slúchadlo)
      50  mAh

    • Rozmery balenia

      Výška
      11.2  cm
      Typ balenia
      Lepenka
      Typ policového umiestnenia
      Zavesenie
      Šírka
      9.6  cm
      Hĺbka
      3.4  cm
      Počet zabalených kusov výrobkov
      1
      EAN
      48 95229 17813 7
      Hmotnosť brutto
      0.085  kg
      Hmotnosť netto
      0.059  kg
      Hmotnosť obalu
      0.026  kg

    • Príslušenstvo

      Stručná príručka spustenia
      Áno
      Špičky do uší
      3 páry (S/M/L)
      Puzdro na nabíjanie
      Áno

    • Dizajn

      Farba
      Biela
      Štýl nosenia
      Do uší
      Materiál prepojenia slúchadiel
      Silikónový
      Prispôsobené tvaru ucha
      Do uší
      Typ slúchadiel do ucha
      Silikónové špičky do ucha

    • Telekomunikácia

      Mikrofón na volanie
      2 mics for each side

    • Rozmery

      Rozmery nabíjacieho puzdra (Š x H x V)
      3.83 x 2.65 x 5.73  cm
      Rozmery slúchadiel (Š x H x V)
      1.51 x 2.16 x 1.87  cm
      Celková hmotnosť
      0.034  kg

    • UPC

      UPC
      8 40063 20822 3

    • Funkcie ANC

      Technológia aktívneho potláčania hluku
      FF
      Režim prehľadu
      Áno
      Mikrofón na aktívne potláčanie hluku
      2 mikrofóny
      ANC (Active Noise Canceling – aktívne potláčanie hluku)
      Áno

    • Hlasový asistent

      Kompatibilné s hlasovým asistentom
      • Apple Siri
      • Asistent Google
      Aktivácia hlasového asistenta
      Dotykové multifunkčné tlačidlo
      Podpora hlasovéh asistenta
      Áno

    • Udržateľnosť

      Plastový kryt
      obsahuje 55 % recyklovaného polykarbonátu TE-00132492 zo spotrebiteľského odpadu s certifikátom GRS

