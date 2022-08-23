Tento produkt už nie je dostupný
TAT2205BL/00
6 mm budiče/zatvorené vzadu
Bluetooth®
Prenosné nabíjacie puzdro je mimoriadne praktické a tieto naozaj bezdrôtové slúchadlá sú odolné aj voči ošpliechaniu z ktoréhokoľvek smeru. Znesú aj trochu potu a nemusíte sa báť, ak vás zaskočí dážď.
Vyberte sa von s viacnásobnými možnosťami nabíjania vo vrecku. Jediným nabitím môžete získať až 4 hodiny prehrávania a navyše aj 8 hodín z plne nabitého puzdra. Krátke 15-minútové nabitie v puzdre sa postará o hodinu prehrávania. Plné nabitie puzdra trvá 2 hodiny pomocou zariadenia USB-C.
6 mm neodýmiové budiče sa postarajú o skvelý zvuk a melódie môžete roztočiť naozaj komfortne vďaka pohodlnému a odľahčenému vyhotoveniu. Mäkké vymeniteľné kryty na špičky do ucha pomôžu, aby slúchadlá dobre sadli do ucha.
2.9
z 5
19
Recenzie
Margaryna
23/08/2022
Polska
W tym zakresie cenowym według mnie doskonałe
Dobrze trzymają się w uszach, połączenie z telefonem bezproblemowe. Nie nadają się za bardzo do rozmów telefonicznych, bo mikrofon nie łapie, ale mi akurat to nie przeszkadza. Dźwięk całkiem dobry. Przypadkiem wyprałam słuchawki w pralce i nadal DZIAŁAJĄ. Byłam zaskoczona i w ogóle nie liczyłam że będą działać po półtorej godziny prania
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless
Szöszke
26/10/2021
Magyarország
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Nagyon jó termék
Ami nem tetszik hogy nem magyar a hívó fél bemondás
Výhody
Kényelmes, tiszta hang
Nevýhody
Nem magyar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAT2205RD Fülbe helyezhető, valódi vezeték nélküli fülhallgató
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAT2205RD Fülbe helyezhető, valódi vezeték nélküli fülhallgató
Галина К.
13/12/2021
Україна
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Philips 2000 TAT2205WT 6-мм
TAT2205WT 6-мм легкі та комфортні у використанні .
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші