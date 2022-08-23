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Tento produkt už nie je dostupný

2000 seriesOriginálne bezdrôtové slúchadlá do uší

TAT2205WT/00

2.9
| (19) Recenzie

Dostupné v

Biela
Biela
Modré
Modré
Červená
Červená
Čierna
Čierna
Vždy pripravené
Čo môže byť užitočnejšie ako skutočne bezdrôtové slúchadlá s nabíjacím puzdrom, ktoré sadnú do vrecka vašich obtiahnutých džínsov? Tieto slúchadlá do ucha odolné voči postriekaniu a potu sa postarajú o skvelý zvuk a o čas prehrávania až 12 hodín.
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Vždy pripravené

  • 6 mm budiče/zatvorené vzadu

  • Bluetooth®

Odolné voči striekajúcej vode a potu podľa IPX4

Prenosné nabíjacie puzdro je mimoriadne praktické a tieto naozaj bezdrôtové slúchadlá sú odolné aj voči ošpliechaniu z ktoréhokoľvek smeru. Znesú aj trochu potu a nemusíte sa báť, ak vás zaskočí dážď.

Super malé prenosné nabíjacie puzdro s časom prehrávania až 12 hodín

Vyberte sa von s viacnásobnými možnosťami nabíjania vo vrecku. Jediným nabitím môžete získať až 4 hodiny prehrávania a navyše aj 8 hodín z plne nabitého puzdra. Krátke 15-minútové nabitie v puzdre sa postará o hodinu prehrávania. Plné nabitie puzdra trvá 2 hodiny pomocou zariadenia USB-C.

Bezpečné a pohodlné prispôsobenie

6 mm neodýmiové budiče sa postarajú o skvelý zvuk a melódie môžete roztočiť naozaj komfortne vďaka pohodlnému a odľahčenému vyhotoveniu. Mäkké vymeniteľné kryty na špičky do ucha pomôžu, aby slúchadlá dobre sadli do ucha.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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2.9

z 5

19

Recenzie

2

23/08/2022

Polska

Polska

W tym zakresie cenowym według mnie doskonałe

Dobrze trzymają się w uszach, połączenie z telefonem bezproblemowe. Nie nadają się za bardzo do rozmów telefonicznych, bo mikrofon nie łapie, ale mi akurat to nie przeszkadza. Dźwięk całkiem dobry. Przypadkiem wyprałam słuchawki w pralce i nadal DZIAŁAJĄ. Byłam zaskoczona i w ogóle nie liczyłam że będą działać po półtorej godziny prania

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAT2205WT Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe true wireless

26/10/2021

Magyarország

Magyarország

Overený kupujúci

Nagyon jó termék

Ami nem tetszik hogy nem magyar a hívó fél bemondás

Výhody

Kényelmes, tiszta hang

Nevýhody

Nem magyar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAT2205RD Fülbe helyezhető, valódi vezeték nélküli fülhallgató

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAT2205RD Fülbe helyezhető, valódi vezeték nélküli fülhallgató

13/12/2021

Україна

Україна

Overený kupujúci

Philips 2000 TAT2205WT 6-мм

TAT2205WT 6-мм легкі та комфортні у використанні .

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 series TAT2205WT Справді бездротові навушники-вкладиші

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