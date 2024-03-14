Tento produkt už nie je dostupný
TAT2206GR/00
Bezdrôtové slúchadlá do uší
Super malé prenosné nabíjacie puzdro
Ochrana IPX4 proti vode
Až 18 hodín prehrávania
Tieto slúchadlá so stupňom ochrany IPX4 a výkonnými 6 mm budičmi vám umožnia vychutnať si skvelý zvuk v akomkoľvek počasí. Plne odolné voči striekajúcej vode, znesú aj trochu potu a nemusíte sa báť, ak vás zaskočí dážď.
Vyberte sa von s viacnásobnými možnosťami nabíjania vo vrecku. Jediným nabitím môžete získať až 6 hodín prehrávania a navyše aj 12 hodín z plne nabitého puzdra. Krátke 15-minútové nabitie v puzdre sa postará o hodinu prehrávania. Plné nabitie puzdra trvá 2 hodiny pomocou zariadenia USB-C.
Získate skutočné pohodlie vďaka mäkkým vymeniteľným silikónovým krytom na špičky do ucha. Špičky do ucha na každom slúchadle bezpečne zapadnú do zvukovodu, čím vytvárajú dokonalé tesnenie, ktoré znižuje vonkajší hluk. Vďaka tvaru hokejky bude každé slúchadlo bezpečne uchytené.
2.8
z 5
44
Recenzie
Asiaczek85
14/03/2024
Polska
Wszystko OK
Dostałam w prezencie jakiś czas temu. Słuchawki działają bez zastrzeżenia. No i fajny kolor jak dla mnie. Takie właśnie chciałam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
QweRTY696969
21/10/2023
Polska
Dobry produkt
Muzyka bardzo dobra jak na ta cenne. Bas można podkręcić aplikacja na telefon, która jest mega prosta w obsłudze . Etui samo w sobie dobrze wykonane i małe .
Výhody
muzyka , etui , aplikacja
Nevýhody
brak
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
DAN6789
26/08/2023
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Słuchawki bezprzewodowe
Doskonała jakość dźwięku. Praktyczny sposób ładowania
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless