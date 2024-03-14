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Tento produkt už nie je dostupný

Skutočne bezdrôtové slúchadlá

TAT2206GR/00

2.8
| (44) Recenzie

Dostupné v

Biela
Biela
Ružová
Ružová
Zelená
Zelená
Čierna
Čierna
Vždy pripravené
Čo môže byť užitočnejšie ako skutočne bezdrôtové slúchadlá s nabíjacím puzdrom, ktoré sadnú do vrecka vašich obtiahnutých džínsov? Tieto slúchadlá do ucha odolné voči postriekaniu a potu sa postarajú o skvelý zvuk a o čas prehrávania až 18 hodín.
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Vždy pripravené

  • Bezdrôtové slúchadlá do uší

  • Super malé prenosné nabíjacie puzdro

  • Ochrana IPX4 proti vode

  • Až 18 hodín prehrávania

IPX4 odolné voči striekajúcej vode a potu

IPX4 odolné voči striekajúcej vode a potu

Tieto slúchadlá so stupňom ochrany IPX4 a výkonnými 6 mm budičmi vám umožnia vychutnať si skvelý zvuk v akomkoľvek počasí. Plne odolné voči striekajúcej vode, znesú aj trochu potu a nemusíte sa báť, ak vás zaskočí dážď.

Super malé prenosné nabíjacie puzdro s časom prehrávania až 12 hodín

Super malé prenosné nabíjacie puzdro s časom prehrávania až 12 hodín

Vyberte sa von s viacnásobnými možnosťami nabíjania vo vrecku. Jediným nabitím môžete získať až 6 hodín prehrávania a navyše aj 12 hodín z plne nabitého puzdra. Krátke 15-minútové nabitie v puzdre sa postará o hodinu prehrávania. Plné nabitie puzdra trvá 2 hodiny pomocou zariadenia USB-C.

Bezpečné, pohodlné do uší

Získate skutočné pohodlie vďaka mäkkým vymeniteľným silikónovým krytom na špičky do ucha. Špičky do ucha na každom slúchadle bezpečne zapadnú do zvukovodu, čím vytvárajú dokonalé tesnenie, ktoré znižuje vonkajší hluk. Vďaka tvaru hokejky bude každé slúchadlo bezpečne uchytené.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

2.8

z 5

44

Recenzie

14/03/2024

Polska

Polska

Wszystko OK

Dostałam w prezencie jakiś czas temu. Słuchawki działają bez zastrzeżenia. No i fajny kolor jak dla mnie. Takie właśnie chciałam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

21/10/2023

Polska

Polska

Dobry produkt

Muzyka bardzo dobra jak na ta cenne. Bas można podkręcić aplikacja na telefon, która jest mega prosta w obsłudze . Etui samo w sobie dobrze wykonane i małe .

Výhody

muzyka , etui , aplikacja

Nevýhody

brak

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

26/08/2023

Polska

Polska

Overený kupujúci

Słuchawki bezprzewodowe

Doskonała jakość dźwięku. Praktyczny sposób ładowania

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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