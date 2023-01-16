Tento produkt už nie je dostupný
TAT2236GR/00
Slúchadlá nasadené na vonkajšom uchu
Super malé prenosné nabíjacie puzdro
Ochrana IPX4 proti vode
Až 18 hodín prehrávania
3.3
z 5
18
Recenzie
Mablko
16/01/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Uplna spokojnost
Som spokojny s tymto vyrobkom! Sluchatka su kvalitne, su OK!
Výhody
Kvalita
Nevýhody
Chybajuci udaj o stave baterie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Maximus42
14/06/2022
Magyarország
Divatos kivitel és remek hangzás
Ár-érték arányban az egyik legjobb választás volt. A kedvező ár mellé ráadásul rendkívül jó hangzás is társul. Főleg zenehallgatásra és filmnézésre használtam eddig a terméket és eddig remekül bevált. A bluetooth kapcsolat sosem szakad meg filmeknél pedig a hangban nincs egy minimális késés sem. Összességében ebben az árban a legjobb választás volt.
Výhody
Remek hangzás, kedvező ár
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT2236WT Valódi vezeték nélküli fülhallgató
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT2236WT Valódi vezeték nélküli fülhallgató
Dashaaa
18/05/2025
Srbija
Dobar odnos cene i kvaliteta
S obzirom na cenu slušalica, ovaj proizvod je sasvim ok. Preporučila bih za nekog ko ne očekuje preterane efekte zvuka, vec su mu potrebne dobre funkcionalne slušalice. Lako se povezuju, dobra trajnost baterije, odlične za razgovor. Što se tiče muzike, ako želite kvalitetniji zvuk, ovo je ipak sredina.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT2236PK Potpuno bežične slušalice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT2236PK Potpuno bežične slušalice