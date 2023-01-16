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Všetky rady

  • Mimoriadne tenké puzdro. Pohodlne sedia.
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  • Mimoriadne tenké puzdro. Pohodlne sedia.
  • Mimoriadne tenké puzdro. Pohodlne sedia.
  • Mimoriadne tenké puzdro. Pohodlne sedia.
  • Mimoriadne tenké puzdro. Pohodlne sedia.
  • Mimoriadne tenké puzdro. Pohodlne sedia.
  • Mimoriadne tenké puzdro. Pohodlne sedia.
  • Mimoriadne tenké puzdro. Pohodlne sedia.
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  • Mimoriadne tenké puzdro. Pohodlne sedia.
  • Mimoriadne tenké puzdro. Pohodlne sedia.
  • Mimoriadne tenké puzdro. Pohodlne sedia.
  • Mimoriadne tenké puzdro. Pohodlne sedia.
  • Mimoriadne tenké puzdro. Pohodlne sedia.
  • Mimoriadne tenké puzdro. Pohodlne sedia.

Tento produkt už nie je dostupný

Skutočne bezdrôtové slúchadlá

TAT2236WT/00

3.3
| (18) Recenzie

Dostupné v

Biela
Biela
Ružová
Ružová
Zelená
Zelená
Čierna
Čierna
Mimoriadne tenké puzdro. Pohodlne sedia.
Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá odolné voči ostriekaniu aj potu idú všade s vami! Nabíjacie puzdro sa zmestí do vrecka na priliehavých džínsoch. Slúchadlá vám dokonale sadnú do vonkajšieho ucha v prípade, že nemáte radi špičky vo zvukovode.
Zobraziť všetky výhody

Mimoriadne tenké puzdro. Pohodlne sedia.

  • Slúchadlá nasadené na vonkajšom uchu

  • Super malé prenosné nabíjacie puzdro

  • Ochrana IPX4 proti vode

  • Až 18 hodín prehrávania

4 farby. Dizajn hokejky

6 hodín prehrávania. Nabíjajte 15 minút na jednu hodinu prehrávania navyše

Čistý zvuk, úderné basy. 12 mm neodýmiové akustické budiče

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.3

z 5

18

Recenzie

16/01/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Uplna spokojnost

Som spokojny s tymto vyrobkom! Sluchatka su kvalitne, su OK!

Výhody

Kvalita

Nevýhody

Chybajuci udaj o stave baterie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá

14/06/2022

Magyarország

Magyarország

Divatos kivitel és remek hangzás

Ár-érték arányban az egyik legjobb választás volt. A kedvező ár mellé ráadásul rendkívül jó hangzás is társul. Főleg zenehallgatásra és filmnézésre használtam eddig a terméket és eddig remekül bevált. A bluetooth kapcsolat sosem szakad meg filmeknél pedig a hangban nincs egy minimális késés sem. Összességében ebben az árban a legjobb választás volt.

Výhody

Remek hangzás, kedvező ár

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT2236WT Valódi vezeték nélküli fülhallgató

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT2236WT Valódi vezeték nélküli fülhallgató

18/05/2025

Srbija

Srbija

Dobar odnos cene i kvaliteta

S obzirom na cenu slušalica, ovaj proizvod je sasvim ok. Preporučila bih za nekog ko ne očekuje preterane efekte zvuka, vec su mu potrebne dobre funkcionalne slušalice. Lako se povezuju, dobra trajnost baterije, odlične za razgovor. Što se tiče muzike, ako želite kvalitetniji zvuk, ovo je ipak sredina.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

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  • Tipy a triky