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Všetky rady

  • Hudba alebo hovory, plynulosť počas celého dňa
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  • Hudba alebo hovory, plynulosť počas celého dňa
  • Hudba alebo hovory, plynulosť počas celého dňa
  • Hudba alebo hovory, plynulosť počas celého dňa
  • Hudba alebo hovory, plynulosť počas celého dňa
  • Hudba alebo hovory, plynulosť počas celého dňa
  • Hudba alebo hovory, plynulosť počas celého dňa
  • Hudba alebo hovory, plynulosť počas celého dňa
  • Hudba alebo hovory, plynulosť počas celého dňa
  • Hudba alebo hovory, plynulosť počas celého dňa
  • Hudba alebo hovory, plynulosť počas celého dňa
  • Hudba alebo hovory, plynulosť počas celého dňa
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  • Hudba alebo hovory, plynulosť počas celého dňa
  • Hudba alebo hovory, plynulosť počas celého dňa
  • Hudba alebo hovory, plynulosť počas celého dňa
  • Hudba alebo hovory, plynulosť počas celého dňa
  • Hudba alebo hovory, plynulosť počas celého dňa
  • Hudba alebo hovory, plynulosť počas celého dňa
  • Hudba alebo hovory, plynulosť počas celého dňa
  • Hudba alebo hovory, plynulosť počas celého dňa
  • Hudba alebo hovory, plynulosť počas celého dňa
  • Hudba alebo hovory, plynulosť počas celého dňa

Skutočne bezdrôtové slúchadlá

TAT3508BK/00

3.8
| (5) Recenzie | 80% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna
Hudba alebo hovory, plynulosť počas celého dňa
Buďte vždy vo víre diania! Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá s potlačením hluku majú skvelý zvuk a znižujú hluk vetra. Môžete sa ponoriť do hudby alebo si vychutnávať jasne zrozumiteľné hovory na cestách. Vložte si puzdro na nabíjanie do vrecka a budete pripravený na celý deň.
Zobraziť všetky výhody

Hudba alebo hovory, plynulosť počas celého dňa

  • Zvuk prírody

  • Potláčanie hluku

  • Zreteľnejšie hovory na cestách

  • Bluetooth LE Audio*

Vždy počúvajte svoju hudbu. Potlačenie hluku

Vždy počúvajte svoju hudbu. Potlačenie hluku

Potlačenie hluku upokojuje vonkajší hluk vrátane vetra, takže sa môžete sústrediť na svoje melódie alebo hovory. Nechajte ho zapnuté automaticky alebo použite aplikáciu pre slúchadlá Philips na úpravu. Chcete počuť viac o tom, čo sa deje okolo vás? Ťuknutím na slúchadlo aktivujete režim prehľadu.

Zreteľnejšie hovory na cestách. Počuť vás, nie hluk

Zreteľnejšie hovory na cestách. Počuť vás, nie hluk

Keď telefonujete, špeciálny mikrofón zachytí zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo algoritmus AI odstráni hluk na pozadí zo sveta okolo vás. Osoba, s ktorou hovoríte, počuje vás, a nie premávku alebo rozhovor ľudí okolo vás!

Lepšia konektivita a zvuk. Bluetooth novej generácie*

Lepšia konektivita a zvuk. Bluetooth novej generácie*

Tieto slúchadlá budú pracovať so zariadeniami, ktoré podporujú Bluetooth LE Audio a kodek LC3*, aby vám poskytli stabilnejšie pripojenie a výrazne lepší zvuk. Zvuk sa nestlmí, ak prenášate hudbu alebo telefonujete v zastavaných oblastiach a pri sledovaní filmov alebo hraní hier nedochádza k prakticky žiadnemu oneskoreniu.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

3.8

z 5

5

Recenzie

80%

Odporúča tento produkt

3
2

11/04/2024

Polska

Polska

Overený kupujúci

Fajne słychawki w dobrej cenie

Całkiem fajne słuchawki w przystępnej cenie. Dźwięk bardzo przyjemny z możliwością regulacji EQ w aplikacji. Dobra redukcja szumów otoczenia, a po włączeniu aktywnej redukcji jest naprawdę bardzo dobrze na czym dodatkowo zyskuje dźwięk. Możliwe jest włączenie "kontroli otoczenia" wówczas słuchawki wyłapują dźwięki rozmów i inne "gwałtowne" zdarzenia. Redukcja szumów wiatru też działa dość dobrze. Bardzo szybko łączą się ze sobą jak i z urządzeniem. Akumulatory przy moin słuchaniu około 25% głośności wystarczają na około 7,5 godziny. Polecam

Výhody

dżwięk, redukcje szumów, EQ

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

16/10/2023

Polska

Polska

dobre słuchawki

Bardzo fajne słuchawki - lekkie i nie wypadają z ucha. Muzyka jest czysta i mocny bas. Etui jest małe i mieści się wszędzie . Słuchawki na rower idealne :)

Výhody

bateria, muzyka

Nevýhody

brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

23/03/2026

Polska

Polska

Overený kupujúci

dobre słuchawki

Produkt dobry, ładny, ale brakuje trochę głośności.

Výhody

dobry dżwięk, estetyka, łatwość parowania

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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