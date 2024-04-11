TAT3508WT/00
Zvuk prírody
Potláčanie hluku
Zreteľnejšie hovory na cestách
Bluetooth LE Audio*
Potlačenie hluku upokojuje vonkajší hluk vrátane vetra, takže sa môžete sústrediť na svoje melódie alebo hovory. Nechajte ho zapnuté automaticky alebo použite aplikáciu pre slúchadlá Philips na úpravu. Chcete počuť viac o tom, čo sa deje okolo vás? Ťuknutím na slúchadlo aktivujete režim prehľadu.
Keď telefonujete, špeciálny mikrofón zachytí zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo algoritmus AI odstráni hluk na pozadí zo sveta okolo vás. Osoba, s ktorou hovoríte, počuje vás, a nie premávku alebo rozhovor ľudí okolo vás!
Tieto slúchadlá budú pracovať so zariadeniami, ktoré podporujú Bluetooth LE Audio a kodek LC3*, aby vám poskytli stabilnejšie pripojenie a výrazne lepší zvuk. Zvuk sa nestlmí, ak prenášate hudbu alebo telefonujete v zastavaných oblastiach a pri sledovaní filmov alebo hraní hier nedochádza k prakticky žiadnemu oneskoreniu.
3.8
z 5
5
Recenzie
80%
Odporúča tento produkt
dobromir007
11/04/2024
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Fajne słychawki w dobrej cenie
Całkiem fajne słuchawki w przystępnej cenie. Dźwięk bardzo przyjemny z możliwością regulacji EQ w aplikacji. Dobra redukcja szumów otoczenia, a po włączeniu aktywnej redukcji jest naprawdę bardzo dobrze na czym dodatkowo zyskuje dźwięk. Możliwe jest włączenie "kontroli otoczenia" wówczas słuchawki wyłapują dźwięki rozmów i inne "gwałtowne" zdarzenia. Redukcja szumów wiatru też działa dość dobrze. Bardzo szybko łączą się ze sobą jak i z urządzeniem. Akumulatory przy moin słuchaniu około 25% głośności wystarczają na około 7,5 godziny. Polecam
Výhody
dżwięk, redukcje szumów, EQ
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Włodek52
16/10/2023
Polska
dobre słuchawki
Bardzo fajne słuchawki - lekkie i nie wypadają z ucha. Muzyka jest czysta i mocny bas. Etui jest małe i mieści się wszędzie . Słuchawki na rower idealne :)
Výhody
bateria, muzyka
Nevýhody
brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Boruś-
23/03/2026
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
dobre słuchawki
Produkt dobry, ładny, ale brakuje trochę głośności.
Výhody
dobry dżwięk, estetyka, łatwość parowania
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Vyžaduje aktualizáciu softvéru. Aplikácia pre slúchadlá Philips vás upozorní, keď bude k dispozícii najnovšia verzia softvéru.