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Tento produkt už nie je dostupný

Skutočne bezdrôtové slúchadlá

TAT4507SL/00

Dostupné v

Biela
Biela
Strieborná
Strieborná

Nikdy nezmeškajte ani jeden tón.

Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá s 10 mm budičmi a hybridným aktívnym potláčaním hluku vám umožnia začuť zvuk, na ktorý nezabudnete. Majú dizajn hokejky, odolnosť voči ošpliechaniu a voči potu normy IPX4 a puzdro na nabíjanie vreckovej veľkosti pre 24 hodín prehrávania.

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Nikdy nezmeškajte ani jeden tón.

  • Hybridné aktívne potláčanie hluku

  • 2 x 2 mikrofóny na jasné hlasové hovory

  • Vreckové puzdro na nabíjanie

  • IPX4 odolné voči potu/striekajúcej vode

Hybridné aktívne potláčanie hluku

Hybridné aktívne potláčanie hluku

Tieto slúchadlá sú vybavené funkciou hybridného aktívneho potláčania hluku, ktorá filtruje neželaný hluk. Režim prehľadu znamená, že ak budete chcieť, tak vás znova vnesie do diania okolo vás. Perfektný spôsob, ako zvýrazniť váš obľúbený zvuk!

2 x 2 mikrofóny na krištáľovo čistý zvuk hlasových hovorov

2 x 2 mikrofóny na krištáľovo čistý zvuk hlasových hovorov

Tieto slúchadlá sú vybavené duálnym mikrofónom a algoritmom potláčania šumu, aby vám poskytli fantastickú čistotu hovoru. Mikrofóny tvoriace duálny lúč v každom slúchadle znižujú okolitý hluk, takže sa navzájom zreteľne počujete. Komunikujte zrozumiteľne kdekoľvek a kedykoľvek!

Bezpečné, pohodlné do uší

Bezpečné, pohodlné do uší

Tieto pohodlné slúchadlá bezpečne zapadnú do zvukovodov a vytvárajú dokonalé tesnenie, ktoré znižuje vonkajší hluk. Začujete každú vibráciu a každé slovíčko! Vychutnajte si skutočné pohodlie s tromi veľkosťami mäkkých, vymeniteľných silikónových krytov na špičky do uší.

Technické špecifikácie

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  1. Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.