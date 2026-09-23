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TAT4507WT/00
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Nikdy nezmeškajte ani jeden tón.
Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá s 10 mm budičmi a hybridným aktívnym potláčaním hluku vám umožnia začuť zvuk, na ktorý nezabudnete. Majú dizajn hokejky, odolnosť voči ošpliechaniu a voči potu normy IPX4 a puzdro na nabíjanie vreckovej veľkosti pre 24 hodín prehrávania.
Hybridné aktívne potláčanie hluku
2 x 2 mikrofóny na jasné hlasové hovory
Vreckové puzdro na nabíjanie
IPX4 odolné voči potu/striekajúcej vode
Tieto slúchadlá sú vybavené funkciou hybridného aktívneho potláčania hluku, ktorá filtruje neželaný hluk. Režim prehľadu znamená, že ak budete chcieť, tak vás znova vnesie do diania okolo vás. Perfektný spôsob, ako zvýrazniť váš obľúbený zvuk!
Tieto slúchadlá sú vybavené duálnym mikrofónom a algoritmom potláčania šumu, aby vám poskytli fantastickú čistotu hovoru. Mikrofóny tvoriace duálny lúč v každom slúchadle znižujú okolitý hluk, takže sa navzájom zreteľne počujete. Komunikujte zrozumiteľne kdekoľvek a kedykoľvek!
Tieto pohodlné slúchadlá bezpečne zapadnú do zvukovodov a vytvárajú dokonalé tesnenie, ktoré znižuje vonkajší hluk. Začujete každú vibráciu a každé slovíčko! Vychutnajte si skutočné pohodlie s tromi veľkosťami mäkkých, vymeniteľných silikónových krytov na špičky do uší.
Hodnotenie
Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.