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Shaver 3000X Series Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

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Shaver 3000X SeriesElektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

X3051/00

Shaver 3000X Series Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho

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Vyhlásenie o zhode UK - English (US)

  • PDF súbor, 45.4 kB
  • 10 May 2025

Návod na použitie

  • PDF súbor, 1.2 MB
  • 18 June 2024

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