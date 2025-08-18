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Všetky rady

  • Hladké oholenie. Zvýšená ochrana pokožky*
  • Hladké oholenie. Zvýšená ochrana pokožky*
  • Hladké oholenie. Zvýšená ochrana pokožky*
  • Hladké oholenie. Zvýšená ochrana pokožky*
  • Hladké oholenie. Zvýšená ochrana pokožky*
  • Hladké oholenie. Zvýšená ochrana pokožky*
  • Hladké oholenie. Zvýšená ochrana pokožky*
  • Hladké oholenie. Zvýšená ochrana pokožky*
  • Hladké oholenie. Zvýšená ochrana pokožky*
  • Hladké oholenie. Zvýšená ochrana pokožky*
  • Hladké oholenie. Zvýšená ochrana pokožky*
  • Hladké oholenie. Zvýšená ochrana pokožky*
  • Hladké oholenie. Zvýšená ochrana pokožky*
  • Hladké oholenie. Zvýšená ochrana pokožky*

Shaver 5000X seriesStrojček na holenie namokro aj nasucho

X5006/00

4.7
| (96) Recenzie | 96% Odporúča tento produkt
Hladké oholenie. Zvýšená ochrana pokožky*
Séria Philips 5000X je navrhnutá tak, aby poskytovala dôkladné holenie s dodatočnou ochranou pokožky a zaistila každodenný komfort. Technológia Skin Protect pomáha minimalizovať podráždenie, takže sa môžete holiť s istotou a každý deň si užívať hladký a pohodlný výsledok.
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Predĺžená záruka až 3 roky

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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

S technológiou Skin Protect

Hladké oholenie. Zvýšená ochrana pokožky*

  • Ochranná vrstva SkinGlide

  • Flexibilné hlavy 360°

  • Nehrdzavejúci holiaci systém

  • Čepele PowerCut

Hladko kĺže, čím pomáha znižovať podráždenie

Hladko kĺže, čím pomáha znižovať podráždenie

Holenie s väčším komfortom. Ochranná vrstva SkinGlide so 100 000 mikroguľôčkami na centimeter štvorcový zlepšuje kĺzanie po pokožke o 20 %**, čím pomáha znižovať trenie a minimalizovať podráždenie.

Udržiava optimálny kontakt s pokožkou aj v ťažkých oblastiach

Udržiava optimálny kontakt s pokožkou aj v ťažkých oblastiach

Plne ohybná holiaca hlava sa otáča o 360°, čím zaisťuje neustály kontakt s pokožkou aj v ťažko dostupných miestach. Pomáha zachytiť chĺpky a zároveň znižuje nadmerný tlak na pokožku, čím zabezpečuje dôkladné a pohodlnejšie holenie.

Antikorózne a šetrné čepele na zaistenie dlhodobého pohodlia

Antikorózne a šetrné čepele na zaistenie dlhodobého pohodlia

Čepele sú vyrobené z európskej ocele chirurgickej kvality, ktorá odoláva korózii a zabraňuje tomu, aby nečistoty ovplyvňovali ich výkon. Táto hypoalergénna oceľ je šetrná k pokožke a prispieva k pohodlnému holeniu každý deň.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

96

Recenzie

96%

Odporúča tento produkt

2

18/08/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

skutocne vynimocný. doteraz som použival tiež Philips ale o rady nizsie a uz bol velmi stary takže som siel znova do Philipsu a wau tichý jemý inteligentný strojcek 21 storočia

Výhody

spolahlivý predcizny

Nevýhody

ýiadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver 5000X series X5006/00 Strojček na holenie namokro aj nasucho

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver 5000X series X5006/00 Strojček na holenie namokro aj nasucho

03/01/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výrobek je skvělí.

Strojek je lehký dobře se drží v ruce, dlouhá výdrž baterie, rychlé nabití, rychle holí. doporučují.

Výhody

Rychlé oholení a výdrž baterky.

Nevýhody

Zatím nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver 5000X series X5004/00 Holicí strojek pro mokré a suché holení

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver 5000X series X5004/00 Holicí strojek pro mokré a suché holení

30/10/2025

Polska

Polska

Overený kupujúci

Ten produkt to strzał w 10 i must have!

Doskonała jakość za rozsądne pieniądze. Wykonanie premium, wszystko spasowane bardzo dobrze. Sama głowica duża, precyzyjnie zachodzi we wszystkie zakątki, świetnie dostosowuje się do kształtu twarzy. Uchwyt pewny. Jeśli chodzi o efekt golenia, to wygląda to super, naprawdę nie mam podrażnień po goleniu, co jest zaskakujące oraz zarost po 24h jest znacznie łagodniejszy niż jak był poprzednio w maszynce Remington. Noże precyzyjnie golą bez żadnych problemów tną. Jedyny mały minusik, to brak etui. Trochę szkoda, bo konkurencja daje to w zestawie. Dobrze, że chociaż można kupić dedykowane etui bezpośrednio na stronie Philips. Ogólnie rzecz ujmując, serdecznie polecam maszynkę do golenia Philips. Nowe doznania, brak przykrych sytuacji podczas i po goleniu to powody, które śmiało wskazują na zakup maszynki do golenia firmy Philips.

Výhody

Wykonanie, precyzja, efekt końcowy

Nevýhody

brak wad

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 

  1. v porovnaní so sériou Philips S3000

  2. v porovnaní s povrchovou úpravou bez guľôčok