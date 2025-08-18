Predĺžená záruka až 3 roky
Ochranná vrstva SkinGlide
Flexibilné hlavy 360°
Nehrdzavejúci holiaci systém
Čepele PowerCut
Holenie s väčším komfortom. Ochranná vrstva SkinGlide so 100 000 mikroguľôčkami na centimeter štvorcový zlepšuje kĺzanie po pokožke o 20 %**, čím pomáha znižovať trenie a minimalizovať podráždenie.
Plne ohybná holiaca hlava sa otáča o 360°, čím zaisťuje neustály kontakt s pokožkou aj v ťažko dostupných miestach. Pomáha zachytiť chĺpky a zároveň znižuje nadmerný tlak na pokožku, čím zabezpečuje dôkladné a pohodlnejšie holenie.
Čepele sú vyrobené z európskej ocele chirurgickej kvality, ktorá odoláva korózii a zabraňuje tomu, aby nečistoty ovplyvňovali ich výkon. Táto hypoalergénna oceľ je šetrná k pokožke a prispieva k pohodlnému holeniu každý deň.
4.7
z 5
96
Recenzie
96%
Odporúča tento produkt
Nanko
18/08/2025
Slovensko
Overený kupujúci
skutocne vynimocný. doteraz som použival tiež Philips ale o rady nizsie a uz bol velmi stary takže som siel znova do Philipsu a wau tichý jemý inteligentný strojcek 21 storočia
Výhody
spolahlivý predcizny
Nevýhody
ýiadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver 5000X series X5006/00 Strojček na holenie namokro aj nasucho
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver 5000X series X5006/00 Strojček na holenie namokro aj nasucho
riko36
03/01/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výrobek je skvělí.
Strojek je lehký dobře se drží v ruce, dlouhá výdrž baterie, rychlé nabití, rychle holí. doporučují.
Výhody
Rychlé oholení a výdrž baterky.
Nevýhody
Zatím nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver 5000X series X5004/00 Holicí strojek pro mokré a suché holení
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver 5000X series X5004/00 Holicí strojek pro mokré a suché holení
barticom
30/10/2025
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Ten produkt to strzał w 10 i must have!
Doskonała jakość za rozsądne pieniądze. Wykonanie premium, wszystko spasowane bardzo dobrze. Sama głowica duża, precyzyjnie zachodzi we wszystkie zakątki, świetnie dostosowuje się do kształtu twarzy. Uchwyt pewny. Jeśli chodzi o efekt golenia, to wygląda to super, naprawdę nie mam podrażnień po goleniu, co jest zaskakujące oraz zarost po 24h jest znacznie łagodniejszy niż jak był poprzednio w maszynce Remington. Noże precyzyjnie golą bez żadnych problemów tną. Jedyny mały minusik, to brak etui. Trochę szkoda, bo konkurencja daje to w zestawie. Dobrze, że chociaż można kupić dedykowane etui bezpośrednio na stronie Philips. Ogólnie rzecz ujmując, serdecznie polecam maszynkę do golenia Philips. Nowe doznania, brak przykrych sytuacji podczas i po goleniu to powody, które śmiało wskazują na zakup maszynki do golenia firmy Philips.
Výhody
Wykonanie, precyzja, efekt końcowy
Nevýhody
brak wad
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Shaver Seria 5000X X5006/00 Golarka elektryczna do golenia na mokro i na sucho
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025
v porovnaní so sériou Philips S3000
v porovnaní s povrchovou úpravou bez guľôčok