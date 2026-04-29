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Shaver 5000X series Strojček na holenie namokro aj nasucho
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X5006/00
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Návod na použitie
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Môžem vymeniť batériu holiaceho strojčeka Philips?
Môžem nabíjať holiaci strojček Philips po každom holení?
Akú penu alebo gél môžem používať s holiacim strojčekom Philips?
Ako odstránim holiace hlavy z holiaceho strojčeka Philips?
Ako dosiahnem najlepšie výsledky s holiacim strojčekom Philips?
Držiak holiacej hlavy
Shaver 5000X seriesKonzola
Shaver 5000X seriesSpodok holiacej jednotky
Shaver 5000X seriesNadstavec na presné zastrihávanie
Shaver Puzdro
USB sieťový adaptér HQ87
USB kábel
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