Predĺžená záruka až 7 rokov
Technológia Triple Action Lift & Cut
Čepele NanoTech Dual Precision
360° precízna flexibilná hlava
Aktívne navádzanie tlaku a pohybu, poháňané umelou inteligenciou
7-ročná záruka*****
Náš patentovaný systém Triple Action Lift & Cut (s trojitým účinkom) jemne nadvihuje chĺpky od korienkov a zastriháva ich presne až do úrovne korienkov -0,08 mm bez toho, aby porezal vašu pokožku. Pre dokonalé oholenie, ktoré vydrží po celý deň.
Plne flexibilné a menšie kompaktné hlavice s efektom napínania pokožky sa dynamicky prispôsobia každej krivke vašej tváre. Pre stály kontakt s pokožkou a o 20 % vyššiu presnosť** na zachytenie problematických chĺpkov na krku a pod nosom. Precíznosť kdekoľvek.
Čepele otočné o 360° NanoTech Dual Precision, navrhnuté tak, aby zachytili chĺpky rastúce v rôznych smeroch, zachytia o 25 % viac chĺpkov na jeden ťah*. Poskytujú 8 miliónov rezných pohybov za minútu, čím zabezpečujú precíznu účinnosť aj na 1, 3 alebo 7-dňovej brade.
Ocenenia
4.7
z 5
43
Recenzie
89%
Odporúča tento produkt
Mm50
17/05/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Bez zapaleneho krku po holeni
Po nahnevani z inej značky.som si objednal tento dobrý strojcek.cena vyššia ale vrátia cashback,co je super. Holi naozaj dobre Výdrž perfektná Nadobka na umytie je brutalna umyje naozaj dôkladne,prevonia vraj aj premaže.politika sphilipsu z náhradnou náplňou je divná, každý siahne po alternative je lacnejšia a hlavne kupim liter čistiača dolievam alebo vymenim. Škoda potenciálu. Apka na začiatku super potom uz len na kontrolu naplne a štatistika kolko krat som sa holil. Zaver : neľutujem výborný strojček
Výhody
Kvalitné holenie, výborná výdrž
Nevýhody
Neeko náplň na čistenie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
Date of Use 2026-05-02
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
Date of Use 2026-05-02
Alojz
22/01/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Spoľahlivý
Zatiaľ je všetko tak ako má byť. Úplná spokojnosť s výrobkom.
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
Majko
25/12/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Produkt ma kvalitne vybavenie
Spokojnosť doposiaľ najhladšie oholenie čistiaca UV lampa dobre poslúži pri dokonalom vyčistení strojčeka
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 Prestige Ultra Day&Night XP9406/65 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 Prestige Ultra Day&Night XP9406/65 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025
v porovnaní so zariadením Philips série 3000
oproti predchodcovi
v porovnaní s povrchovou úpravou bez perličiek
v porovnaní s vodou v kazete
Pri registrácii na stránke Philips.com do 90 dní od zakúpenia