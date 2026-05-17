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  • Hladké oholenie bez podráždenia, ktoré vydrží celý deň
  • Hladké oholenie bez podráždenia, ktoré vydrží celý deň
  • Hladké oholenie bez podráždenia, ktoré vydrží celý deň
  • Hladké oholenie bez podráždenia, ktoré vydrží celý deň
  • Hladké oholenie bez podráždenia, ktoré vydrží celý deň
  • Hladké oholenie bez podráždenia, ktoré vydrží celý deň
  • Hladké oholenie bez podráždenia, ktoré vydrží celý deň
  • Hladké oholenie bez podráždenia, ktoré vydrží celý deň
  • Hladké oholenie bez podráždenia, ktoré vydrží celý deň
  • Hladké oholenie bez podráždenia, ktoré vydrží celý deň
  • Hladké oholenie bez podráždenia, ktoré vydrží celý deň
  • Hladké oholenie bez podráždenia, ktoré vydrží celý deň
  • Hladké oholenie bez podráždenia, ktoré vydrží celý deň
  • Hladké oholenie bez podráždenia, ktoré vydrží celý deň
  • Hladké oholenie bez podráždenia, ktoré vydrží celý deň
  • Hladké oholenie bez podráždenia, ktoré vydrží celý deň
  • Hladké oholenie bez podráždenia, ktoré vydrží celý deň
  • Hladké oholenie bez podráždenia, ktoré vydrží celý deň
  • Hladké oholenie bez podráždenia, ktoré vydrží celý deň
  • Hladké oholenie bez podráždenia, ktoré vydrží celý deň
  • Hladké oholenie bez podráždenia, ktoré vydrží celý deň
  • Hladké oholenie bez podráždenia, ktoré vydrží celý deň
  • Hladké oholenie bez podráždenia, ktoré vydrží celý deň
  • Hladké oholenie bez podráždenia, ktoré vydrží celý deň

i9000 Prestige UltraStrojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro

XP9404/46

4.6
| (167) Recenzie | 85% Odporúča tento produkt

3 Ocenenia

Hladké oholenie bez podráždenia, ktoré vydrží celý deň
Philips i9000 Prestige Ultra, náš najinovatívnejší holiaci strojček so systémom Lift & Cut s trojitým účinkom, ktorý holí chĺpky na úrovni korienkov pre celodennú hladkosť, a to aj na ťažko dostupných miestach. Technológia SkinIQ Pro teraz ponúka 5 režimov holenia pre maximálne pohodlie pre pokožku.
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Predĺžená záruka až 7 rokov

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Philips – svetová jednotka v elektrickej starostlivosti o bradu, vlasy a telo1

s technológiou SkinIQ Pro

Hladké oholenie bez podráždenia, ktoré vydrží celý deň

  • Technológia Triple Action Lift & Cut

  • Čepele NanoTech Dual Precision

  • 360° precízna flexibilná hlava

  • Aktívne navádzanie tlaku a pohybu, poháňané umelou inteligenciou

  • 7-ročná záruka******

Dokonalé oholenie, celodenný výsledok

Dokonalé oholenie, celodenný výsledok

Náš patentovaný systém Triple Action Lift & Cut (s trojitým účinkom) jemne nadvihuje chĺpky od korienkov a zastriháva ich presne až do úrovne korienkov -0,08 mm bez toho, aby porezal vašu pokožku. Pre dokonalé oholenie, ktoré vydrží po celý deň.

Precíznosť aj na najťažšie dostupných miestach na holenie

Precíznosť aj na najťažšie dostupných miestach na holenie

Plne flexibilné a menšie kompaktné hlavice s efektom napínania pokožky sa dynamicky prispôsobia každej krivke vašej tváre. Pre stály kontakt s pokožkou a o 20 % vyššiu presnosť** na zachytenie problematických chĺpkov na krku a pod nosom. Precíznosť kdekoľvek.

Efektívny pri každom ťahu, aj na 1-dňovej, 3-dňovej alebo 7-dňovej brade

Efektívny pri každom ťahu, aj na 1-dňovej, 3-dňovej alebo 7-dňovej brade

360-stupňové otočné čepele NanoTech Dual Precision sú navrhnuté tak, aby zachytávali fúzy rastúce v rôznych smeroch, a zachytávajú o 25 % viac fúzov na jeden ťah*. Až 8 miliónov strihacích pohybov za minútu zaručuje precíznu účinnosť aj na 1-dňovej, 3-dňovej alebo 7-dňovej brade.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

167

Recenzie

85%

Odporúča tento produkt

17/05/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Bez zapaleneho krku po holeni

Po nahnevani z inej značky.som si objednal tento dobrý strojcek.cena vyššia ale vrátia cashback,co je super. Holi naozaj dobre Výdrž perfektná Nadobka na umytie je brutalna umyje naozaj dôkladne,prevonia vraj aj premaže.politika sphilipsu z náhradnou náplňou je divná, každý siahne po alternative je lacnejšia a hlavne kupim liter čistiača dolievam alebo vymenim. Škoda potenciálu. Apka na začiatku super potom uz len na kontrolu naplne a štatistika kolko krat som sa holil. Zaver : neľutujem výborný strojček

Výhody

Kvalitné holenie, výborná výdrž

Nevýhody

Neeko náplň na čistenie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro

Date of Use 2026-05-02

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro

Date of Use 2026-05-02

22/01/2026

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Spoľahlivý

Zatiaľ je všetko tak ako má byť. Úplná spokojnosť s výrobkom.

Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro

Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro

25/12/2025

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Produkt ma kvalitne vybavenie

Spokojnosť doposiaľ najhladšie oholenie čistiaca UV lampa dobre poslúži pri dokonalom vyčistení strojčeka

Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 Prestige Ultra Day&Night XP9406/65 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro

Táto recenzia bola vytvorená pre i9000 Prestige Ultra Day&Night XP9406/65 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro

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  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodné predaje v kusoch, kategória elektrickej starostlivosti o telo zahŕňa kombináciu kategórií: zastrihávače na telo, elektrické čistiace prístroje na tvár a starostlivosť o vlasy, údaje za rok 2025 

  1. v porovnaní so zariadením Philips série 3000

  2. oproti predchodcovi

  3. v porovnaní s povrchovou úpravou bez perličiek

  4. v porovnaní s vodou v kazete

  5. Zabíja 99,9 % baktérií Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus na povrchu holiaceho strojčeka za 10 minút, testované laboratóriom tretej strany

  6. Pri registrácii na stránke Philips.com do 90 dní od zakúpenia