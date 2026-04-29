VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

i9000 Prestige Ultra Day&Night Elektrický holiaci strojček Day & Night

Podpora

i9000 Prestige Ultra Day&NightElektrický holiaci strojček Day & Night

XP9406/79

i9000 Prestige Ultra Day&Night Elektrický holiaci strojček Day & Night

Prejsť do obchodu

Zaregistrujte svoj výrobok

Získajte predĺženú záruku

Zaregistrujte výrobok do 90 dní od nákupu a získajte predĺženú záruku (ponuka podlieha podmienkam).

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

Vyhlásenie o zhode UK - English (US)

  • PDF súbor, 144.7 kB
  • 2 April 2026

Návod na použitie

  • PDF súbor, 10.4 MB
  • 24 April 2026

Najčastejšie otázky

Náhradné diely a príslušenstvo

Záruka a servis

Skontrolujte si záručné podmienky a začnite s výmenou alebo opravou produktu

Nájdite servisné stredisko

Nájdite servisné strediská vo vašom okolí, ktoré poskytujú opravy, diagnostiku a originálne náhradné diely

Záruka Philips

Prečítajte si naše záručné podmienky

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme