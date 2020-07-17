Tento produkt už nie je dostupný
43PFS5503/12
Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Zdokonalená jednoduchosť prichádza na veľkoplošnú obrazovku. Televízor Philips 5500 ponúka rozlíšenie full HD, čistý zvuk a skvelý divácky zážitok. Jednoducho ho pripojte a začnite si vychutnávať vaše obľúbené televízne relácie, filmy a hry.
108 cm (43")
Picture Performance Index 200
FHD
Pixel Plus HD
Vyhnite sa spleti káblov a využite na prenos obrazu aj zvuku do svojho televízora jeden HDMI kábel. Technológia HDMI prenáša signál bez kompresie, výsledkom čoho je najvyššia kvalita prenášaná zo zdroja priamo na obrazovku. V spojení s funkciou Philips Easylink vám postačí len jedno diaľkové ovládanie, pomocou ktorého môžete vykonávať väčšinu operácií vo svojom televízore, DVD, Blu-ray, koncovom prijímači káblovej televízie alebo systéme domáceho kina.
Na kvalite obrazu záleží. Bežné HDTV prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Predstavte si ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
Technológia Philips Pixel Plus HD optimalizuje kvalitu obrazu a prináša ostrý obraz s nádherným kontrastom. Či už sledujete káblovú televíziu alebo obsah z disku, môžete si vychutnať ostrejší obraz s jasnejšou bielou a hlbšou čiernou.
4.5
z 5
26
Recenzie
88%
Odporúča tento produkt
HoHo_Ova
17/07/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Perfektní televize pro seniory
Potřeboval jsem televizi pro 88-letou babičku. Požadavky na TV byly: je DVB-T2 certifikovaná, má výstup na sluchátka a jednoduché ovládání. Vše splňuje na 100%, dokonce hlasitost do sluchátek a do reproduktorů je oddělená a je nastavitelné, zda má jít zvuk jen do sluchátek, nebo i do reproduktorů televize. Veliká spokojenost.
Výhody
Levná TV pro seniory DVB-T2 ready se sluchátkovým výstupem.
Nevýhody
Žádné, splňuje svůj účel.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD
Dátum použitia 2019-06-17
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD
Dátum použitia 2019-06-17
enve
30/05/2020
Česká republika
kvalitní za rozumnou cenu
instalace prakticky bez větších potíží, výborný zvuk a široká škála nastavení obrazu podle preferencí uživatele. trošku trápí složitější menu a složitější přístup k jednoduchým funkcím - u mě konkrétně časovač vypnutí - ale to není zásadní problém.
Výhody
dobrý poměr cena/výkon, automatické aktualizace
Nevýhody
složitější menu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD
Dátum použitia 2019-05-30
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD
Dátum použitia 2019-05-30
Soptik 574
31/12/2019
Česká republika
Overený kupujúci
výrobek plní svojí funkci
velmi mnoho kladných recenzí od zákazníků ,kteří si již koupily
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD
Dátum použitia 2019-08-31
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD
Dátum použitia 2019-08-31
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.