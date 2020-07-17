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Tento produkt už nie je dostupný

5500 seriesUltra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

50PFS5503/12

4.5

| (26) Recenzie | 88% Odporúča tento produkt

Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

Zdokonalená jednoduchosť prichádza na veľkoplošnú obrazovku. Televízor Philips 5500 ponúka rozlíšenie full HD, čistý zvuk a skvelý divácky zážitok. Jednoducho ho pripojte a začnite si vychutnávať vaše obľúbené televízne relácie, filmy a hry.

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99,91 % ľudí, ktorí vyskúšajú Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátiť. 1

s Pixel Plus HD

Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD

  • 126 cm (50")

  • Picture Performance Index 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

LED TV s rozlíšením Full HD – úžasný obraz LED s neuveriteľným kontrastom

Na kvalite obrazu záleží. Bežné HDTV prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Predstavte si ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

Štíhle rafinované stojany vyžarujú ľahkosť

Nový stĺpikový stojan bol navrhnutý tak, aby vytvoril pod televízorom priestor, v ktorom by sa normálne nachádzal štandardný stojan, čím prináša intenzívnejší divácky zážitok. Je to televízor, ktorý má sebavedomý vzhľad ako z budúcnosti.

USB na prehrávanie multimédií

USB na prehrávanie multimédií

Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, prehrávač mp3 alebo iné multimediálne zariadenie k portu USB na televízore a prehrávajte fotografie, videá a hudbu pomocou jednoduchého prehľadávača obsahu priamo na obrazovke.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

26

Recenzie

88%

Odporúča tento produkt

17/07/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Perfektní televize pro seniory

Potřeboval jsem televizi pro 88-letou babičku. Požadavky na TV byly: je DVB-T2 certifikovaná, má výstup na sluchátka a jednoduché ovládání. Vše splňuje na 100%, dokonce hlasitost do sluchátek a do reproduktorů je oddělená a je nastavitelné, zda má jít zvuk jen do sluchátek, nebo i do reproduktorů televize. Veliká spokojenost.

Výhody

Levná TV pro seniory DVB-T2 ready se sluchátkovým výstupem.

Nevýhody

Žádné, splňuje svůj účel.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD

Dátum použitia 2019-06-17

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD

Dátum použitia 2019-06-17

30/05/2020

Česká republika

Česká republika

kvalitní za rozumnou cenu

instalace prakticky bez větších potíží, výborný zvuk a široká škála nastavení obrazu podle preferencí uživatele. trošku trápí složitější menu a složitější přístup k jednoduchým funkcím - u mě konkrétně časovač vypnutí - ale to není zásadní problém.

Výhody

dobrý poměr cena/výkon, automatické aktualizace

Nevýhody

složitější menu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD

Dátum použitia 2019-05-30

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD

Dátum použitia 2019-05-30

31/12/2019

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

výrobek plní svojí funkci

velmi mnoho kladných recenzí od zákazníků ,kteří si již koupily

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD

Dátum použitia 2019-08-31

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 5500 series 43PFS5503 Ultratenký LED televizor Full HD

Dátum použitia 2019-08-31

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu. 

  1. Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

  2. Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

  3. Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

  4. (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.

  5. Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.