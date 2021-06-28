Tento produkt už nie je dostupný
Čistí, osviežuje a vyhrieva váš domov kedykoľvek si želáte
Čistička vzduchu 3 v 1 od spoločnosti Philips udržuje v domácnostiach zdravé prostredie a pohodlie. Filter HEPA vyčistí vzduch od vírusov, alergénov a znečisťujúcich látok, zatiaľ čo ventilátor otočný v rozsahu 350° smeruje čistý vzduch do celej miestnosti, a to buď teplý alebo svieži ako vánok.
Vyčistí miestnosti až do 18 m²
Vzduchový výkon 150 m³/h (CADR)
Filter HEPA a aktívny uhlíkový filter
Funkcia čistenia je vhodná pre miestnosti s veľkosťou až do 18 m² ** Vďaka optimálnemu 360° nasávaniu vzduchu a vysokej efektivite filtrácie aj extrémne malých častíc ma vzduchový výkon až 150 m³/h (CADR) *. Dokáže efektívne vyčistiť vzduch v miestnosti s veľkosťou 20 m² za 19,2 minúty.
3-vrstvová filtrácia s NanoProtect HEPA s aktívnym uhlím a predfiltrom zachytí 99,95 % častíc už od veľkosti 0,003 mikrónu, menších ako najmenší známy vírus***, odstraňuje baktérie, peľ, prach, PM 2,5, srsť domácich zvierat, prachové roztoče, spóry plesní, pachy, plyny, aerosóly a iné znečisťujúce látky.
Snímač kvality vzduchu zisťuje prítomnosť častíc menších ako 2,5 µm a namerané hodnoty zobrazuje v reálnom čase v číselnej forme a farebným odlíšením. Farebné odlíšenie informuje o kvalite vzduchu vo vnútri, počnúc modrou (dobrá), fialovou (prijateľná), ružovou (slabá) až po červenú (veľmi slabá). Okrem toho na displeji nájdete údaje o vnútornej teplote a upozornenie, keď je potrebné vymeniť filter.
4.9
z 5
141
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Slečna Chytrá
28/06/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Skvělý výrobek
Tato čistička vzduchu velice mile překvapila svým jednoduchým ovládáním, což ocení i starší generace, dále dlouhou životností a vysokou kvalitou uhlíkového filtru a zároveň výkonem a rychlou změnou kvality vzduchu. A co oceňuji nejvíce je bezpečnost díky zakrytým lopatkám, tudíž nehrozí úraz ani dětem, ani zvířecím mazlíčkům. Navíc moc pěkně vypadá a je velmi tichá. Mohu než vřele doporučit.
Výhody
rychlé zlepšení kvality vzduchu, kvalitní filtr s dlouhou životností, 3 rychlosti ventilátoru, možnost nastavení až na 7h, dálkové ovládání, barevná indikace kvality vzduchu, snadná údržba i ovládání, moderní design, kvalita a dlouhá životnost filtru.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series AMF220/15 3 v 1: čistička vzduchu, ventilátor, ohřívač vzduchu
Dátum použitia 2021-05-28
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series AMF220/15 3 v 1: čistička vzduchu, ventilátor, ohřívač vzduchu
Dátum použitia 2021-05-28
vrabčák
25/06/2021
Česká republika
Súčasť akcie
čistička vzduchu - oceňuji funkce výrobku
Čistička má velmi tichý chod, velmi mne překvapila možnost nastavení rotace, plus je funkce ventilátoru i ohřevu. S provozem čističky jsem maximálně spokojena.
Výhody
funkce nastavení úhlu rotace, funkce ventilátor, funkce ohřev vzduchu
Nevýhody
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Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series AMF220/15 3 v 1: čistička vzduchu, ventilátor, ohřívač vzduchu
Dátum použitia 2021-05-25
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series AMF220/15 3 v 1: čistička vzduchu, ventilátor, ohřívač vzduchu
Dátum použitia 2021-05-25
Hosikne
25/06/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Výrobek má skvělé funkce
designově moc pěkná, funkčnost a široké možnosti nastavení, s dálkovým ovladačem. Čistí vzduch a hlavně příjemně mě u práce chladí
Výhody
designově pěkná, chladí, čistí, dálk.ovladač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series AMF220/15 3 v 1: čistička vzduchu, ventilátor, ohřívač vzduchu
Dátum použitia 2021-05-25
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series AMF220/15 3 v 1: čistička vzduchu, ventilátor, ohřívač vzduchu
Dátum použitia 2021-05-25
Veľkosť miestnosti 18 m² je vypočítaná podľa normy GB/t 18801-2015, za použitia cigaretového dymu, CADR testované podľa normy GB/T18801-2015.
Ak pri kúpe výrobku nie je táto informácia aktualizovaná na jeho balení, môžeme vás ubezpečiť, že výrobok pracuje v súlade s vyššími špecifikáciami uvedenými online.
Veľkosť miestnosti 42 m² je vypočítaná podľa normy NRCC-5401, za použitia cigaretového dymu, CADR testované podľa normy GB/T18801-2015.
* Testované v roku 2020 organizáciou IUTA v súlade s DIN71460-1 použitím aerosolu NaCl.
* * Zo vzduchu, ktorý prechádza filtrom, test zníženia koncentrácie mikróbov vykonala spoločnosť Airmid Health group Ltd., výsledok po 40 minútach, so spotrebičom v režime MAX, v 28,5 m³ testovacej komore kontaminovanej vírusom chrípky A(H1N1) vo vzduchu.
* * Samotná čistička vzduchu nechráni pred ochorením Covid-19, ale môže prispieť k plánovaniu toho, ako ochránite seba aj svoju rodinu (Americká agentúra na ochranu životného prostredia).
* * * Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testovaný v laboratóriu tretej strany v 30 m³ komore v súlade s normou GB21551.3-2010, (S testovacou baktériou Staphylococcus Albus 8032).
* * * * Odporúčaná životnosť je teoretický výpočet založený na priemernom vonkajšom znečistení na úrovni 35 µg/m³ častíc, čistička beží na najnižšej rýchlosti v miestnosti s veľkosťou 39 m² 16 hodín denne.