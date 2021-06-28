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  • Standard Product Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Main in-use photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Standard Product Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Main in-use photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater

Tento produkt už nie je dostupný

Séria 2000Čistička vzduchu, ventilátor a ohrievač 3 v 1

AMF220/15

4.9

| (141) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt

Čistí, osviežuje a vyhrieva váš domov kedykoľvek si želáte

Čistička vzduchu 3 v 1 od spoločnosti Philips udržuje v domácnostiach zdravé prostredie a pohodlie. Filter HEPA vyčistí vzduch od vírusov, alergénov a znečisťujúcich látok, zatiaľ čo ventilátor otočný v rozsahu 350° smeruje čistý vzduch do celej miestnosti, a to buď teplý alebo svieži ako vánok.

Zobraziť všetky výhody

Čistí, osviežuje a vyhrieva váš domov kedykoľvek si želáte

  • Vyčistí miestnosti až do 18 m²

  • Vzduchový výkon 150 m³/h (CADR)

  • Filter HEPA a aktívny uhlíkový filter

Až do 150 m³/h CADR *: vyčistí miestnosti až do 18 m² **

Až do 150 m³/h CADR *: vyčistí miestnosti až do 18 m² **

Funkcia čistenia je vhodná pre miestnosti s veľkosťou až do 18 m² ** Vďaka optimálnemu 360° nasávaniu vzduchu a vysokej efektivite filtrácie aj extrémne malých častíc ma vzduchový výkon až 150 m³/h (CADR) *. Dokáže efektívne vyčistiť vzduch v miestnosti s veľkosťou 20 m² za 19,2 minúty.

Odstráni 99,95 % častíc s veľkosťou iba 0,003 mikrónu

Odstráni 99,95 % častíc s veľkosťou iba 0,003 mikrónu

3-vrstvová filtrácia s NanoProtect HEPA s aktívnym uhlím a predfiltrom zachytí 99,95 % častíc už od veľkosti 0,003 mikrónu, menších ako najmenší známy vírus***, odstraňuje baktérie, peľ, prach, PM 2,5, srsť domácich zvierat, prachové roztoče, spóry plesní, pachy, plyny, aerosóly a iné znečisťujúce látky.

Snímač kvality vzduchu, teploty a stavu filtra

Snímač kvality vzduchu, teploty a stavu filtra

Snímač kvality vzduchu zisťuje prítomnosť častíc menších ako 2,5 µm a namerané hodnoty zobrazuje v reálnom čase v číselnej forme a farebným odlíšením. Farebné odlíšenie informuje o kvalite vzduchu vo vnútri, počnúc modrou (dobrá), fialovou (prijateľná), ružovou (slabá) až po červenú (veľmi slabá). Okrem toho na displeji nájdete údaje o vnútornej teplote a upozornenie, keď je potrebné vymeniť filter.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.9

z 5

141

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

2
1

28/06/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý výrobek

Tato čistička vzduchu velice mile překvapila svým jednoduchým ovládáním, což ocení i starší generace, dále dlouhou životností a vysokou kvalitou uhlíkového filtru a zároveň výkonem a rychlou změnou kvality vzduchu. A co oceňuji nejvíce je bezpečnost díky zakrytým lopatkám, tudíž nehrozí úraz ani dětem, ani zvířecím mazlíčkům. Navíc moc pěkně vypadá a je velmi tichá. Mohu než vřele doporučit.

Výhody

rychlé zlepšení kvality vzduchu, kvalitní filtr s dlouhou životností, 3 rychlosti ventilátoru, možnost nastavení až na 7h, dálkové ovládání, barevná indikace kvality vzduchu, snadná údržba i ovládání, moderní design, kvalita a dlouhá životnost filtru.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series AMF220/15 3 v 1: čistička vzduchu, ventilátor, ohřívač vzduchu

Dátum použitia 2021-05-28

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series AMF220/15 3 v 1: čistička vzduchu, ventilátor, ohřívač vzduchu

Dátum použitia 2021-05-28

25/06/2021

Česká republika

Česká republika

čistička vzduchu - oceňuji funkce výrobku

Čistička má velmi tichý chod, velmi mne překvapila možnost nastavení rotace, plus je funkce ventilátoru i ohřevu. S provozem čističky jsem maximálně spokojena.

Výhody

funkce nastavení úhlu rotace, funkce ventilátor, funkce ohřev vzduchu

Nevýhody

x

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series AMF220/15 3 v 1: čistička vzduchu, ventilátor, ohřívač vzduchu

Dátum použitia 2021-05-25

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series AMF220/15 3 v 1: čistička vzduchu, ventilátor, ohřívač vzduchu

Dátum použitia 2021-05-25

25/06/2021

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

designově moc pěkná, funkčnost a široké možnosti nastavení, s dálkovým ovladačem. Čistí vzduch a hlavně příjemně mě u práce chladí

Výhody

designově pěkná, chladí, čistí, dálk.ovladač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series AMF220/15 3 v 1: čistička vzduchu, ventilátor, ohřívač vzduchu

Dátum použitia 2021-05-25

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 2000 Series AMF220/15 3 v 1: čistička vzduchu, ventilátor, ohřívač vzduchu

Dátum použitia 2021-05-25

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Veľkosť miestnosti 18 m² je vypočítaná podľa normy GB/t 18801-2015, za použitia cigaretového dymu, CADR testované podľa normy GB/T18801-2015.

  2. Ak pri kúpe výrobku nie je táto informácia aktualizovaná na jeho balení, môžeme vás ubezpečiť, že výrobok pracuje v súlade s vyššími špecifikáciami uvedenými online.

  3. Veľkosť miestnosti 42 m² je vypočítaná podľa normy NRCC-5401, za použitia cigaretového dymu, CADR testované podľa normy GB/T18801-2015.

  4. * Testované v roku 2020 organizáciou IUTA v súlade s DIN71460-1 použitím aerosolu NaCl.

  5. * * Zo vzduchu, ktorý prechádza filtrom, test zníženia koncentrácie mikróbov vykonala spoločnosť Airmid Health group Ltd., výsledok po 40 minútach, so spotrebičom v režime MAX, v 28,5 m³ testovacej komore kontaminovanej vírusom chrípky A(H1N1) vo vzduchu.

  6. * * Samotná čistička vzduchu nechráni pred ochorením Covid-19, ale môže prispieť k plánovaniu toho, ako ochránite seba aj svoju rodinu (Americká agentúra na ochranu životného prostredia).

  7. * * * Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testovaný v laboratóriu tretej strany v 30 m³ komore v súlade s normou GB21551.3-2010, (S testovacou baktériou Staphylococcus Albus 8032).

  8. * * * * Odporúčaná životnosť je teoretický výpočet založený na priemernom vonkajšom znečistení na úrovni 35 µg/m³ častíc, čistička beží na najnižšej rýchlosti v miestnosti s veľkosťou 39 m² 16 hodín denne.