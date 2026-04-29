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Filter a zvlhčovač vzduchu
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Séria 2000 Čistička vzduchu, ventilátor a ohrievač 3 v 1
Tento produkt už nie je dostupný
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AMF220/15
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EDC - English (US)
Important Information Manual Philips 2000 Series 3-in-1 Purifier; Fan and Heater AMF220/15
Originálny vymeniteľný filterIntegrovaný 3 v 1
Farba kruhovej kontrolky kvality vzduchu mojej čističky vzduchu spoločnosti Philips sa nemení.
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