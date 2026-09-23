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Tento produkt už nie je dostupný

bezdrôtový prenosný reproduktor

BT100A/00

Majte svoje skladby vždy pri sebe

Kompaktné rozmery sa spojili so skvelým zvukom a krásnymi farbami. Keď k tomu pridáte zabudovanú funkciu bezdrôtového prehrávania pomocou pripojenia Bluetooth, získate zariadenie BT100 ideálne pre každého moderného cestovateľa.

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Majte svoje skladby vždy pri sebe

  • Bluetooth®

  • Vstavaný mikrofón na hovory

  • Nabíjateľná batéria

  • 2 W

Zdokonalený zvukový výkon s kompaktným dizajnom

Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Funkcia Anti-clipping umožňuje hlasné a bezchybné prehrávanie hudby

Funkcia Anti-clipping umožňuje hlasné a bezchybné prehrávanie hudby

Funkcia Anti-Clipping umožňuje prehrávať hudbu hlasno a zachovať pritom vysokú kvalitu – a to aj v prípade, že vám už dochádza batéria. Prijíma široký rozsah vstupných signálov od 300 mV do 1 000 mV a chráni reproduktory pred poškodením spôsobeným skreslením. Táto zabudovaná funkcia sleduje hudobný signál prechádzajúci zosilňovačom a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zosilňovača. Zabráni sa tak skresleniu zvuku spôsobenému orezaním bez ovplyvňovania hlasnosti. Schopnosť prenosného reproduktora reprodukovať vrcholy klesá spolu s nabitím batérie, funkcia anti-clipping ale obmedzuje vrcholy spôsobené slabou batériou a hudba tak zostáva neskreslená.

Technické špecifikácie

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