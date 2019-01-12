Tento produkt už nie je dostupný
Majte svoje skladby vždy pri sebe
Kompaktné rozmery sa spojili so skvelým zvukom a krásnymi farbami. Keď k tomu pridáte zabudovanú funkciu bezdrôtového prehrávania pomocou pripojenia Bluetooth, získate zariadenie BT100 ideálne pre každého moderného cestovateľa.
Bluetooth®
Vstavaný mikrofón na hovory
Nabíjateľná batéria
2 W
Pustite si hudbu poriadne nahlas – kedykoľvek a kdekoľvek. Vďaka zabudovanej batérii si môžete svoju hudbu vychutnať bez neporiadku zo spleti káblov a otravného hľadania voľnej elektrickej zásuvky. Teraz môžete počúvať skvelú hudbu so slobodou, ktorú poskytne len prenosné zariadenie.
Vďaka vstavanému mikrofónu môže reproduktor fungovať aj ako zariadenie na hlasité hovory. Pri prichádzajúcom hovore sa pozastaví prehrávanie hudby a vy môžete telefonovať pomocou reproduktora. Vybavte si obchodný telefonát alebo zavolajte priateľovi z večierka. V oboch prípadoch bude fungovať perfektne.
Funkcia Anti-Clipping umožňuje prehrávať hudbu hlasno a zachovať pritom vysokú kvalitu – a to aj v prípade, že vám už dochádza batéria. Prijíma široký rozsah vstupných signálov od 300 mV do 1 000 mV a chráni reproduktory pred poškodením spôsobeným skreslením. Táto zabudovaná funkcia sleduje hudobný signál prechádzajúci zosilňovačom a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zosilňovača. Zabráni sa tak skresleniu zvuku spôsobenému orezaním bez ovplyvňovania hlasnosti. Schopnosť prenosného reproduktora reprodukovať vrcholy klesá spolu s nabitím batérie, funkcia anti-clipping ale obmedzuje vrcholy spôsobené slabou batériou a hudba tak zostáva neskreslená.
4.3
z 5
16
Recenzie
87%
Odporúča tento produkt
Jacek1279
12/01/2019
Polska
polecam
Głośnik jest świetny , mam go już długi czas i jestem z niego zadowolony.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy
Jonasz
13/04/2017
Polska
Overený kupujúci
Bardzo udany zakup
Mały, głośny, lekki bardzo dobry sprzęt w stosunku do ceny. Zarówno w domu jak i na otwartej przestrzeni dźwięk jest przyjemny dla ucha
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy
bluetooth69
14/06/2016
Polska
Świetny głośnik
Dobra jakość dźwięku, głośność też dobra, wydajny akumulator i dobra cena
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy