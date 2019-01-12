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Tento produkt už nie je dostupný

bezdrôtový prenosný reproduktor

BT100B/00

4.3

| (16) Recenzie | 87% Odporúča tento produkt

Majte svoje skladby vždy pri sebe

Kompaktné rozmery sa spojili so skvelým zvukom a krásnymi farbami. Keď k tomu pridáte zabudovanú funkciu bezdrôtového prehrávania pomocou pripojenia Bluetooth, získate zariadenie BT100 ideálne pre každého moderného cestovateľa.

Zobraziť všetky výhody

Majte svoje skladby vždy pri sebe

  • Bluetooth®

  • Vstavaný mikrofón na hovory

  • Nabíjateľná batéria

  • 2 W

Vstavaná nabíjateľná batéria umožňuje prehrávanie hudby kdekoľvek

Vstavaná nabíjateľná batéria umožňuje prehrávanie hudby kdekoľvek

Pustite si hudbu poriadne nahlas – kedykoľvek a kdekoľvek. Vďaka zabudovanej batérii si môžete svoju hudbu vychutnať bez neporiadku zo spleti káblov a otravného hľadania voľnej elektrickej zásuvky. Teraz môžete počúvať skvelú hudbu so slobodou, ktorú poskytne len prenosné zariadenie.

Vstavaný mikrofón umožňuje telefonovanie bez použitia rúk

Vďaka vstavanému mikrofónu môže reproduktor fungovať aj ako zariadenie na hlasité hovory. Pri prichádzajúcom hovore sa pozastaví prehrávanie hudby a vy môžete telefonovať pomocou reproduktora. Vybavte si obchodný telefonát alebo zavolajte priateľovi z večierka. V oboch prípadoch bude fungovať perfektne.

Funkcia Anti-clipping umožňuje hlasné a bezchybné prehrávanie hudby

Funkcia Anti-clipping umožňuje hlasné a bezchybné prehrávanie hudby

Funkcia Anti-Clipping umožňuje prehrávať hudbu hlasno a zachovať pritom vysokú kvalitu – a to aj v prípade, že vám už dochádza batéria. Prijíma široký rozsah vstupných signálov od 300 mV do 1 000 mV a chráni reproduktory pred poškodením spôsobeným skreslením. Táto zabudovaná funkcia sleduje hudobný signál prechádzajúci zosilňovačom a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zosilňovača. Zabráni sa tak skresleniu zvuku spôsobenému orezaním bez ovplyvňovania hlasnosti. Schopnosť prenosného reproduktora reprodukovať vrcholy klesá spolu s nabitím batérie, funkcia anti-clipping ale obmedzuje vrcholy spôsobené slabou batériou a hudba tak zostáva neskreslená.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.3

z 5

16

Recenzie

87%

Odporúča tento produkt

1

12/01/2019

Polska

Polska

polecam

Głośnik jest świetny , mam go już długi czas i jestem z niego zadowolony.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy

13/04/2017

Polska

Polska

Overený kupujúci

Bardzo udany zakup

Mały, głośny, lekki bardzo dobry sprzęt w stosunku do ceny. Zarówno w domu jak i na otwartej przestrzeni dźwięk jest przyjemny dla ucha

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy

14/06/2016

Polska

Polska

Świetny głośnik

Dobra jakość dźwięku, głośność też dobra, wydajny akumulator i dobra cena

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy

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