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Všetky rady

  • Rýchle a presné zastrihávanie na jednoduchú úpravu
  • Rýchle a presné zastrihávanie na jednoduchú úpravu
  • Rýchle a presné zastrihávanie na jednoduchú úpravu
  • Rýchle a presné zastrihávanie na jednoduchú úpravu
  • Rýchle a presné zastrihávanie na jednoduchú úpravu
  • Rýchle a presné zastrihávanie na jednoduchú úpravu
  • Rýchle a presné zastrihávanie na jednoduchú úpravu
  • Rýchle a presné zastrihávanie na jednoduchú úpravu
  • Rýchle a presné zastrihávanie na jednoduchú úpravu
  • Rýchle a presné zastrihávanie na jednoduchú úpravu
  • Rýchle a presné zastrihávanie na jednoduchú úpravu
  • Rýchle a presné zastrihávanie na jednoduchú úpravu
  • Rýchle a presné zastrihávanie na jednoduchú úpravu
  • Rýchle a presné zastrihávanie na jednoduchú úpravu
  • Rýchle a presné zastrihávanie na jednoduchú úpravu
  • Rýchle a presné zastrihávanie na jednoduchú úpravu
  • Rýchle a presné zastrihávanie na jednoduchú úpravu
  • Rýchle a presné zastrihávanie na jednoduchú úpravu
  • Rýchle a presné zastrihávanie na jednoduchú úpravu
  • Rýchle a presné zastrihávanie na jednoduchú úpravu
  • Rýchle a presné zastrihávanie na jednoduchú úpravu
  • Rýchle a presné zastrihávanie na jednoduchú úpravu
  • Rýchle a presné zastrihávanie na jednoduchú úpravu
  • Rýchle a presné zastrihávanie na jednoduchú úpravu

Tento produkt už nie je dostupný

Beardtrimmer series 3000Strihač brady

BT3222/14

4.6
| (230) Recenzie | 91% Odporúča tento produkt
Rýchle a presné zastrihávanie na jednoduchú úpravu
Tento zastrihávač s inovatívnym systémom Lift & Trim nadvihuje a zachytáva viac ležiacich chĺpkov na zaistenie efektívnych a rovnomerných výsledkov zastrihávania. Takto poľahky dosiahnete 3-dňové strnisko, krátku bradu alebo dlhú bradu presne podľa svojich predstáv.
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Samoostriace titánové čepele

Rýchle a presné zastrihávanie na jednoduchú úpravu

  • s presnosťou nastavenia 0,5 mm

  • Čepele s titánovou povrchovou úpravou

  • 60 min bezšn. použitia/1 hod. nabíjania

  • Systém Lift & Trim

Strihá rovnomerne a zachytáva aj priľnavé chĺpky

Strihá rovnomerne a zachytáva aj priľnavé chĺpky

Zastrihávač brady Philips je perfektný na úpravu strniska a obsahuje náš nový systém Lift & Trim: hrebeňový nadstavec, ktorý chĺpky nadvihne na úroveň čepelí pre ich rovnomerné zastrihnutie.

Mimoriadne ostré čepele pre mimoriadne presný výsledok

Mimoriadne ostré čepele pre mimoriadne presný výsledok

Zostávajú rovnako ostré a účinné, ako v prvý deň používania. Samoostriace oceľové čepele s titánovou povrchovou úpravou poskytujú dokonalé zastrihávanie, ktoré však chráni vašu pokožku.

Dlhšia životnosť batérie

Dlhšia životnosť batérie

Tento zastrihávač brady využíva technológiu DuraPower na zníženie trenia čepelí, ochranu motora a dosiahnutie štvornásobne dlhšej výdrže batérie.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.6

z 5

230

Recenzie

91%

Odporúča tento produkt

2

10/07/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Plná spokojenost.

Perfektní údržba fousů, přístroj je lehký, baterie mi stačí na dva cykly zastřižení, jednoduché a přesné nastavení délky, celkově příjemné překvapení. Vzhledem k délce nabíjení baterie se mi osvědčilo noční nabíjení. Děkuji za narozeninovou slevu. 🥰

Výhody

Jednoduchost, kvalita, nízká váha přístroje.

Nevýhody

Nenalezeny.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Zastřihovač vousů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Zastřihovač vousů

16/03/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Přesný a ostrý jako břitva ;)

Strojek je naprosto přesný a ostrý jako břitva ;) Manipulace hračka a z výsledného oholení jsem byl velice mile překvapený. Použil jsem tedy zatím jen jednou,takže je potřeba doladit přesnou výšku strniště ale určitě to nebude vůbec žádný problém.

Výhody

Lehký,snadno ovladatelný,ostrý a přesný

Nevýhody

Škoda,že není nějak vychytané zachytávání oholených vousů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů

19/02/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Splnil všechna očekávání

- kompaktní do ruky - výkonný - nastavení délky strniště po 0,5 mm nemá chybu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky