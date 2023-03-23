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Beardtrimmer series 3000 Strihač brady

Tento produkt už nie je dostupný

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Beardtrimmer series 3000Strihač brady

BT3222/14

Beardtrimmer series 3000 Strihač brady

Tento produkt už nie je dostupný

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  • Ako pravidelne čistiť zastrihávač brady Philips série 1000/3000. Suchá rukoväť, umývateľné nadstavce
    Ako pravidelne čistiť zastrihávač brady Philips série 1000/3000. Suchá rukoväť, umývateľné nadstavce

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Návody a dokumentácia

Vyhlásenie o zhode UK - English (US)

  • ZIP súbor, 156.3 kB
  • 26 February 2026

Návod na použitie

  • PDF súbor, 423 kB
  • 9 April 2025

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