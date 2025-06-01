BT3617/15
Rýchle a presné zastrihávanie
Vždy rýchlo a pohodlne. Zaoblené špičky ponúkajú jemné zastrihávanie a samoostriace čepele ho urýchľujú, keďže po pokožke nemusíte prejsť viackrát. Navyše vďaka 20 nastaveniam dĺžky získate maximálnu presnosť, ktorú chcete.Zobraziť všetky výhody
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Samoostriace čepele so zaoblenými hrotmi sú navrhnuté tak, aby boli šetrné k pokožke a poskytovali pohodlnejšie holenie, pričom zostávajú ostré ako nové a nevyžadujú žiadne mazanie. Nekorozívne čepele sa tiež ľahko čistia.
Presný otočný ovládač zastrihávača má 20 nastavení dĺžky v krokoch po 0,5 mm, vďaka čomu si môžete bradu upraviť presne podľa potreby.
Pokročilé hrebeňové nadstavce Lift& Trim zdvíhajú vlasy smerom k čepeli a zachytávajú ich pri každom prechode, čím zabezpečujú efektívne a rovnomerné zastrihávanie.
Keďže zastrihávač je na 100 % umývateľný, stačí ho opláchnuť pod tečúcou vodou a môžete pokračovať, čo zjednodušuje starostlivosť o vzhľad.
Ergonomická rukoväť s 360-stupňovým úchopom Fine Line uľahčuje držanie a manipuláciu so zariadením a poskytuje vám pohodlie a kontrolu, ktoré potrebujete na dokonalý vzhľad.
Naša odolná lítiová batéria poskytuje až 60 minút na výkonné a nepretržité zastrihávanie.
Svetelný indikátor vás informuje o stave batérie a o tom, či je úplne nabitá, takže budete vždy pripravení na ďalšiu úpravu.
