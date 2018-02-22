Tento produkt už nie je dostupný
Bluetooth®
Nabíjateľná batéria
2 W
Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.
Funkcia Anti-Clipping umožňuje prehrávať hudbu hlasno a zachovať pritom vysokú kvalitu – a to aj v prípade, že vám už dochádza batéria. Prijíma široký rozsah vstupných signálov od 300 mV do 1 000 mV a chráni reproduktory pred poškodením spôsobeným skreslením. Táto zabudovaná funkcia sleduje hudobný signál prechádzajúci zosilňovačom a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zosilňovača. Zabráni sa tak skresleniu zvuku spôsobenému orezaním bez ovplyvňovania hlasnosti. Schopnosť prenosného reproduktora reprodukovať vrcholy klesá spolu s nabitím batérie, funkcia anti-clipping ale obmedzuje vrcholy spôsobené slabou batériou a hudba tak zostáva neskreslená.
4.7
z 5
11
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Mates40
22/02/2018
Česká republika
Malý ,lehký a zvukově čistý přenosný repráček
Malý,extrémě lehký ,výkonem dostačující středotónový přenosný reproduktor vhodný na cesty .Výdrží hrát v pohodě 6 hodin jak je v návodu .Basy ,výšky a středy na tuhle velikost až překvapivě dobré,doporučuji !
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre BT50A bezdrátový přenosný reproduktor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre BT50A bezdrátový přenosný reproduktor
Tomáš1990
14/05/2017
Česká republika
Výborný reproduktor za slušnou cenu
Reproduktor má příjemný a sytý zvuk a na rozdíl od mnoha jiných od jiných značek nešumí a nehučí, vydává pouze ten zvuk, který má. Na svůj malý rozměr má i pěkné basy.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre BT50B bezdrátový přenosný reproduktor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre BT50B bezdrátový přenosný reproduktor
Kat198
15/02/2017
Česká republika
Úžasný
Malý ale šikovný , opravdu funguje jak ma můžu doporučit
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre BT50A bezdrátový přenosný reproduktor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre BT50A bezdrátový přenosný reproduktor