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  • Veľký zvuk, ktorý sa zmestí do dlane
  • Veľký zvuk, ktorý sa zmestí do dlane
  • Veľký zvuk, ktorý sa zmestí do dlane
  • Veľký zvuk, ktorý sa zmestí do dlane
  • Veľký zvuk, ktorý sa zmestí do dlane
  • Veľký zvuk, ktorý sa zmestí do dlane
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Veľký zvuk, ktorý sa zmestí do dlane
  • Veľký zvuk, ktorý sa zmestí do dlane
  • Veľký zvuk, ktorý sa zmestí do dlane
  • Veľký zvuk, ktorý sa zmestí do dlane
  • Veľký zvuk, ktorý sa zmestí do dlane

Tento produkt už nie je dostupný

bezdrôtový prenosný reproduktor

BT50B/00

4.7
| (11) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Aqua
Aqua
Sivá
Sivá
Čierna
Čierna
Veľký zvuk, ktorý sa zmestí do dlane
Žite svoj život s hudbou prehrávanou bezdrôtovo z jediného kompaktného oblého a ľahko prenosného reproduktora. Jasné farby vám umožnia vybrať si ten, ktorý bude vyhovovať vášmu štýlu a vďaka zabudovanej nabíjateľnej batérii bude hudba vždy a všade, kam ho vezmete.
Zobraziť všetky výhody

Veľký zvuk, ktorý sa zmestí do dlane

  • Bluetooth®

  • Nabíjateľná batéria

  • 2 W

Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Funkcia Anti-clipping umožňuje hlasné a bezchybné prehrávanie hudby

Funkcia Anti-clipping umožňuje hlasné a bezchybné prehrávanie hudby

Funkcia Anti-Clipping umožňuje prehrávať hudbu hlasno a zachovať pritom vysokú kvalitu – a to aj v prípade, že vám už dochádza batéria. Prijíma široký rozsah vstupných signálov od 300 mV do 1 000 mV a chráni reproduktory pred poškodením spôsobeným skreslením. Táto zabudovaná funkcia sleduje hudobný signál prechádzajúci zosilňovačom a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zosilňovača. Zabráni sa tak skresleniu zvuku spôsobenému orezaním bez ovplyvňovania hlasnosti. Schopnosť prenosného reproduktora reprodukovať vrcholy klesá spolu s nabitím batérie, funkcia anti-clipping ale obmedzuje vrcholy spôsobené slabou batériou a hudba tak zostáva neskreslená.

Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu

Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

11

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

22/02/2018

Česká republika

Česká republika

Malý ,lehký a zvukově čistý přenosný repráček

Malý,extrémě lehký ,výkonem dostačující středotónový přenosný reproduktor vhodný na cesty .Výdrží hrát v pohodě 6 hodin jak je v návodu .Basy ,výšky a středy na tuhle velikost až překvapivě dobré,doporučuji !

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre BT50A bezdrátový přenosný reproduktor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre BT50A bezdrátový přenosný reproduktor

14/05/2017

Česká republika

Česká republika

Výborný reproduktor za slušnou cenu

Reproduktor má příjemný a sytý zvuk a na rozdíl od mnoha jiných od jiných značek nešumí a nehučí, vydává pouze ten zvuk, který má. Na svůj malý rozměr má i pěkné basy.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre BT50B bezdrátový přenosný reproduktor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre BT50B bezdrátový přenosný reproduktor

15/02/2017

Česká republika

Česká republika

Úžasný

Malý ale šikovný , opravdu funguje jak ma můžu doporučit

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre BT50A bezdrátový přenosný reproduktor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre BT50A bezdrátový přenosný reproduktor

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