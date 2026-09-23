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BT6900B/00
Nezastaviteľná hudba
Moja hudba je nezastaviteľná. Bezdrôtový prenosný reproduktor EverPlay hrá bez prerušenia vďaka silnému pripojeniu cez Bluetooth a intuitívnym možnostiam nabíjania. Vďaka špeciálnej tkanine je krásny a mimoriadne odolný.
10 W, 10 hodín
Široký dosah funkcie Bluetooth
Vodotesný, odolný voči prachu
Funkcia rýchleho nabíjania
Tkanina DuraFit obaľuje reproduktor a prináša funkčné aj estetické výhody. Vrchné gumené prekrytie farebne ladí s tkaninou, ktorej protišmykový materiál je odolný voči poškriabaniu a umývateľný, pričom ponúka zvýšenú ochranu, zatiaľ čo jedinečný kosoštvorcový vzor výpletu dodáva výrobku modernejší a prepracovanejší štýl.
Funkcia Anti-Clipping umožňuje prehrávať hudbu hlasno a zachovať pritom vysokú kvalitu – a to aj v prípade, že vám už dochádza batéria. Prijíma široký rozsah vstupných signálov od 300 mV do 1 000 mV a chráni reproduktory pred poškodením spôsobeným skreslením. Táto zabudovaná funkcia sleduje hudobný signál prechádzajúci zosilňovačom a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zosilňovača. Zabráni sa tak skresleniu zvuku spôsobenému orezaním bez ovplyvňovania hlasnosti. Schopnosť prenosného reproduktora reprodukovať vrcholy klesá spolu s nabitím batérie, funkcia anti-clipping ale obmedzuje vrcholy spôsobené slabou batériou a hudba tak zostáva neskreslená.
Kompaktný reproduktor EverPlay prináša výkonný zvuk vďaka veľkej ploche na vyžarovanie basových zvukov. Ponúka väčšie zvýraznenie a rozšírenie basov.
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