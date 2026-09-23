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Tento produkt už nie je dostupný

bezdrôtový prenosný reproduktor

BT6900B/00

Nezastaviteľná hudba

Moja hudba je nezastaviteľná. Bezdrôtový prenosný reproduktor EverPlay hrá bez prerušenia vďaka silnému pripojeniu cez Bluetooth a intuitívnym možnostiam nabíjania. Vďaka špeciálnej tkanine je krásny a mimoriadne odolný.

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Nezastaviteľná hudba

  • 10 W, 10 hodín

  • Široký dosah funkcie Bluetooth

  • Vodotesný, odolný voči prachu

  • Funkcia rýchleho nabíjania

Tkanina DuraFit s vysokým výkonom

Tkanina DuraFit s vysokým výkonom

Tkanina DuraFit obaľuje reproduktor a prináša funkčné aj estetické výhody. Vrchné gumené prekrytie farebne ladí s tkaninou, ktorej protišmykový materiál je odolný voči poškriabaniu a umývateľný, pričom ponúka zvýšenú ochranu, zatiaľ čo jedinečný kosoštvorcový vzor výpletu dodáva výrobku modernejší a prepracovanejší štýl.

Funkcia Anti-clipping umožňuje hlasné a bezchybné prehrávanie hudby

Funkcia Anti-clipping umožňuje hlasné a bezchybné prehrávanie hudby

Funkcia Anti-Clipping umožňuje prehrávať hudbu hlasno a zachovať pritom vysokú kvalitu – a to aj v prípade, že vám už dochádza batéria. Prijíma široký rozsah vstupných signálov od 300 mV do 1 000 mV a chráni reproduktory pred poškodením spôsobeným skreslením. Táto zabudovaná funkcia sleduje hudobný signál prechádzajúci zosilňovačom a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zosilňovača. Zabráni sa tak skresleniu zvuku spôsobenému orezaním bez ovplyvňovania hlasnosti. Schopnosť prenosného reproduktora reprodukovať vrcholy klesá spolu s nabitím batérie, funkcia anti-clipping ale obmedzuje vrcholy spôsobené slabou batériou a hudba tak zostáva neskreslená.

Basové vyžarovače na väčšie zvýraznenie a rozšírenie basov

Kompaktný reproduktor EverPlay prináša výkonný zvuk vďaka veľkej ploche na vyžarovanie basových zvukov. Ponúka väčšie zvýraznenie a rozšírenie basov.

Technické špecifikácie

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