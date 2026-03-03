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Všetky rady

  • Dokonale vyčistí okruh prietoku mlieka
  • Dokonale vyčistí okruh prietoku mlieka
  • Dokonale vyčistí okruh prietoku mlieka
  • Dokonale vyčistí okruh prietoku mlieka
  • Dokonale vyčistí okruh prietoku mlieka
  • Dokonale vyčistí okruh prietoku mlieka
  • Dokonale vyčistí okruh prietoku mlieka
  • Dokonale vyčistí okruh prietoku mlieka
  • Dokonale vyčistí okruh prietoku mlieka
  • Dokonale vyčistí okruh prietoku mlieka

Tento produkt už nie je dostupný

SaecoPríslušenstvo na údržbu

CA6705/60

Dokonale vyčistí okruh prietoku mlieka
S čističom okruhov prietoku mlieka Saeco môžete dezinfikovať okruhy prietoku mlieka v espresso kávovaroch alebo peniči mlieka. Zabezpečí účinné odstránenie zvyškov mlieka zo všetkých komponentov. Odporúčame vykonávať tento cyklus raz mesačne.
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Kompatibilné produkty
Séria 2200

Séria 2200
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP2225/10

Philips Series 4300 LatteGo

Philips Series 4300 LatteGo
Automatický kávovar

EP4341/51

Philips Series 4300 LatteGo

Philips Series 4300 LatteGo
Automatický kávovar

EP4343/51

Philips Series 4300 LatteGo

Philips Series 4300 LatteGo
Automatický kávovar

EP4346/71

Séria 1200

Séria 1200
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP1221/20

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

SM8785/00

Espresso kávovar Philips

Espresso kávovar Philips
Panarello 800 | Čierna | 2 kávové nápoje

EP0820/00

Séria 800

Séria 800
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP0824/00

Philips Series 2200 LatteGo

Philips Series 2200 LatteGo
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP2232/40

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

SM6680/00

Udrží hygienu a čistotu rúrok na mlieko

Dokonale vyčistí okruh prietoku mlieka

  • Čistič okruhov prietoku mlieka

Chráni okruhy prietoku mlieka pred upchávaním zvyškami

Chráni okruhy prietoku mlieka pred upchávaním zvyškami

Pravidelné čistenie predlžuje životnosť dielov slúžiacich na napenenie

Pravidelné čistenie predlžuje životnosť všetkých dielov slúžiacich na napenenie mlieka (napr. rúrok, Cappuccinatore, Panarello).

Vylepšite chuť svojich kávových špecialít

Vylepšite chuť svojich kávových špecialít

Vďaka roztoku na čistenie okruhov prietoku mlieka dokážete efektívne odstrániť usadeniny mlieka, ktoré by mohli ovplyvniť chuť mlieka.

Technické špecifikácie

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