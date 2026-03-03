Tento produkt už nie je dostupný
CA6705/60
EP2225/10
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP1221/20
SM8785/00
EP0820/00
EP0824/00
EP2232/40
SM6680/00
Čistič okruhov prietoku mlieka
Chráni okruhy prietoku mlieka pred upchávaním zvyškami
Pravidelné čistenie predlžuje životnosť všetkých dielov slúžiacich na napenenie mlieka (napr. rúrok, Cappuccinatore, Panarello).
Vďaka roztoku na čistenie okruhov prietoku mlieka dokážete efektívne odstrániť usadeniny mlieka, ktoré by mohli ovplyvniť chuť mlieka.
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