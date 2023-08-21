2 druhy nápojov
Klasický penič mlieka
Lesklá čierna
Dotykový displej
Klasický penič mlieka vypúšťa paru a umožňuje jednoduchú prípravu hodvábne jemnej mliečnej peny do kapučína. A čo viac? Navyše je len dvojdielny, takže sa aj jednoducho čistí.
Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn je vzdialená len na jeden dotyk. Náš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.
Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvoľte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.
4.7
z 5
184
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
TejoTheo
21/08/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Lepsi ako povodne Saeco ?
Chceli sme take jednoduche funkcie ako malo povodne Saeco. Najprv som ho chcel rovno vratit, lebo kava bola vlastne len "smutna voda". Ale potom sme si sadli nad dost technicky manual a nakoniec je to kava ako ma byt, aj s penou a presne do nasich salociek zo Saeca :-))
Výhody
Rychly, vzdy pripraveny, husta pena navrchu, dostatocne perzonifikovany vyber, lahko sa rozobera
Nevýhody
Trochu dost hlucna masinka aj pri mleti kavy aj pri priprave napoja(viac ako povodne Saeco) prepusta dost vody na cistenie (ale to asi musi byt), po dvoch mesiacoch zacal pristroj hlasit, ze treba vymenit vodny filter a odvapnit - to sa mi zda prilis skoro!!!
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2221/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 2200 EP2221/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
brejlovec
15/03/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Naprostá spokojenost
spokojenost se značkou Philips,kávovar taky nezklamal
Výhody
jednoduché ovládaní,praktické funkce
Nevýhody
nenašel jsem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2200 EP2221/40 Plně automatické kávovary
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2200 EP2221/40 Plně automatické kávovary
Tanusaka
15/12/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Snadná obsluha
Kavovar je hezký, přiměřená velikost. Jeho funkce jsou pro dostačující.
Výhody
Snadná obsluha
Nevýhody
Zatím o žádné nevim
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2200 EP2221/40 Plně automatické kávovary
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 2200 EP2221/40 Plně automatické kávovary
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.
Pri 70 – 82 °C.
nie je súčasťou balenia