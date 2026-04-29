VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Séria 2200 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Podpora

Séria 2200Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP2221/40

Séria 2200 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

EP0810 EP0820 EP0824 EP1220 EP1221 EP1222 EP1223 EP1224 EP2220 EP2221 EP2223 EP2224 EP2225 EP2320 EP3221 EP3226 Quick Start Guide

  • PDF súbor
  • 27 May 2026

EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)

  • PDF súbor, 207.8 kB
  • 31 July 2026

Náhradné diely a príslušenstvo

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme