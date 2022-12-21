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  • 3 druhy káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 3 druhy káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 3 druhy káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 3 druhy káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 3 druhy káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 3 druhy káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 3 druhy káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 3 druhy káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 3 druhy káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
  • 3 druhy káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým

Philips Series 2200 LatteGoPlnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP2236/40

4.5
| (17) Recenzie | 88% Odporúča tento produkt
3 druhy káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým
Pripravte jednoducho lahodné kávové variácie ako espresso, americano a kapučíno iba stlačením tlačidla. Vďaka peniču LatteGo obohatíte mliečne variácie o hodvábne jemnú penu. Navyše ho jednoducho zostavíte a vyčistíte len za 15 sekúnd*.
Zobraziť všetky výhody

Mliečny systém LatteGo umožňuje doposiaľ najrýchlejšie čistenie*

3 druhy káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým

  • 3 druhy nápojov

  • LatteGo

  • V striebornej a čiernej farbe

  • Dotykový displej

Vychutnajte si rýchlu prípravu 3 druhov kávy

Vychutnajte si rýchlu prípravu 3 druhov kávy

Vychutnajte si svoju obľúbenú kávu pre zvláštne príležitosti. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš plnoautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja.

Až 5 000 šálok*** bez odstraňovania vodného kameňa vďaka filtru AquaClean

Až 5 000 šálok*** bez odstraňovania vodného kameňa vďaka filtru AquaClean

Po výmene filtra po tom, ako vás na to prístroj upozorní, budete môcť pripraviť až 5000 šálok*** bez toho, aby ste museli odstraňovať vodný kameň z prístroja, pričom si budete vychutnávať priezračnú a čistú vodu.

Jednoduché čistenie vďaka plne odnímateľnej varnej jednotke

Jednoduché čistenie vďaka plne odnímateľnej varnej jednotke

Varná jednotka je srdcom každého plnoautomatického kávovaru a vyžaduje si pravidelné čistenie. Odnímateľnú varnú jednotku môžete dôkladne a jednoducho vyčistiť jej opláchnutím pod tečúcou vodou.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

17

Recenzie

88%

Odporúča tento produkt

3
2

21/12/2022

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Úžasný produkt

Odporúčam produkt všetkým Úžasný kávovar , skvelá káva aj penic mlieka

Výhody

Ano

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2236/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2236/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

16/10/2022

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Kávovar Philips

Pre nás výborný, postačuje! Je to druhý,kávovar Philips.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2236/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2236/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

13/03/2022

Slovensko

Slovensko

Erik

S kávovarov Som spokojný po všetkých stránkach odporucam

Výhody

Spolahlivost

Nevýhody

Ziadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2236/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2236/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na prípravu espresso (2018).

  2. Pri 70 – 82 °C.

  3. Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na zariadení. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.

  4. nie je súčasťou balenia