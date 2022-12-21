3 druhy nápojov
LatteGo
V striebornej a čiernej farbe
Dotykový displej
Vychutnajte si svoju obľúbenú kávu pre zvláštne príležitosti. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš plnoautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja.
Po výmene filtra po tom, ako vás na to prístroj upozorní, budete môcť pripraviť až 5000 šálok*** bez toho, aby ste museli odstraňovať vodný kameň z prístroja, pričom si budete vychutnávať priezračnú a čistú vodu.
Varná jednotka je srdcom každého plnoautomatického kávovaru a vyžaduje si pravidelné čistenie. Odnímateľnú varnú jednotku môžete dôkladne a jednoducho vyčistiť jej opláchnutím pod tečúcou vodou.
4.5
z 5
17
Recenzie
88%
Odporúča tento produkt
Wakahy
21/12/2022
Slovensko
Overený kupujúci
Úžasný produkt
Odporúčam produkt všetkým Úžasný kávovar , skvelá káva aj penic mlieka
Výhody
Ano
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2236/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2236/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Ptimex
16/10/2022
Slovensko
Overený kupujúci
Kávovar Philips
Pre nás výborný, postačuje! Je to druhý,kávovar Philips.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2236/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2236/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Dobrá Kava
13/03/2022
Slovensko
Erik
S kávovarov Som spokojný po všetkých stránkach odporucam
Výhody
Spolahlivost
Nevýhody
Ziadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2236/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 2200 LatteGo EP2236/40 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na prípravu espresso (2018).
Pri 70 – 82 °C.
Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na zariadení. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.
nie je súčasťou balenia