VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

Philips Series 2200 LatteGo Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Podpora

Philips Series 2200 LatteGoPlnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP2236/40

Philips Series 2200 LatteGo Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Prejsť do obchodu

Prihláste sa alebo si vytvorte účet

Zaregistrujte svoj výrobok

Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.

Registrujte sa teraz

Návody a dokumentácia

EP2230 EP2231 EP2232 EP2235 EP2236 EP3241 EP3242 EP3243 EP3246 EP3249 Quick Start Guide

  • PDF súbor, 2.3 MB
  • 27 May 2026

EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)

  • PDF súbor, 207.8 kB
  • 31 July 2026

Náhradné diely a príslušenstvo

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Radi vám pomôžeme