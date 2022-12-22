Tento produkt už nie je dostupný
8 druhov nápojov
Príprava mlieka LatteGo
Čierna
TFT displej
Ku každej chvíli patrí iný druh kávy. Od silného espressa po bohaté kapučíno – váš plnoautomatický kávovar na prípravu espressa sa za pár okamihov a bez zbytočného neporiadku postará o dokonalé výsledky v šálke.
Vychutnajte si cappuccino so zamatovo hebkou mliečnou penou, dokonca aj z rastlinného mlieka. Vďaka cyklónovej technológii penenia vytvorí LatteGo bohatú mliečnu vrstvu z akéhokoľvek druhu mlieka vrátane rastlinného, ak má správny pomer tuku a bielkovín.
Keď si chcete pripraviť ďalšiu šálku chutnej kávy, vďaka nášmu jednoduchému displeju vám prakticky nič nestojí v ceste. Stačí pár krokov a môžete si nastaviť vlastnú príchuť zŕn a uspokojiť svoju túžbu po šálke čerstvej kávy.
4.9
z 5
65
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Ollino
22/12/2022
Slovensko
Overený kupujúci
Výborná voľba
Dlho som sa rozhodovala, ktorý typ kávovaru si kúpiť. Rozhodla znížená cena tohto kávovaru. Určite som chcela, aby bola samostatná "mliečna jednotka" a capucino jedným stlačením. Nádobka na mlieko je výborná vec pri príprave kávy. Aj sa rýchlo čistí. Oceňujem aj viac nápojov jedným stlačením, nastavenie množstva kávy, vody. Kávovar sa u nás používa každý deň :-)
Výhody
cena, samostatná nádobka na mlieko, množstvo nápojov jedným stlačením
Nevýhody
hlučnejší pri mletí kávy
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Kolča
13/09/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
celková spokojenost
S výrobkem jsem moc spokojená. Jednoduché ovládání, káva skvělá a nádobka na mléko úžasně řešená.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary
Heiret
25/05/2023
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
U mě dobrý. Spokojenost.
Výrobek už jsem znal. Má ho moje sestra. Takže jsem věděl, do čeho jdu. Bez problémů mohu doporučit.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary
Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na prípravu espresso (2018).
Pri 70 – 82 °C.
Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na zariadení. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.