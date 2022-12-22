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  • 8 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 8 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 8 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 8 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 8 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 8 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 8 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 8 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 8 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 8 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 8 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
  • 8 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Series 4300 LatteGoPlnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP4346/70

4.9
| (65) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
8 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz
Pripravte jednoducho lahodné kávové variácie ako espresso, káva, kapučíno a latte macchiato iba stlačením tlačidla. Vďaka peniču LatteGo obohatíte mliečne variácie o hodvábne jemnú penu. Navyše ho jednoducho zostavíte a vyčistíte len za 15 sekúnd*.
Zobraziť všetky výhody

Mliečny systém LatteGo umožňuje doposiaľ najrýchlejšie čistenie*

8 káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako doteraz

  • 8 druhov nápojov

  • Príprava mlieka LatteGo

  • Čierna

  • TFT displej

Vychutnajte si rýchlu prípravu 8 druhov kávy vrátane latte macchiato

Vychutnajte si rýchlu prípravu 8 druhov kávy vrátane latte macchiato

Ku každej chvíli patrí iný druh kávy. Od silného espressa po bohaté kapučíno – váš plnoautomatický kávovar na prípravu espressa sa za pár okamihov a bez zbytočného neporiadku postará o dokonalé výsledky v šálke.

Cappuccino s hebkou mliečnou penou. Pripravené v pohodlí vášho domova

Cappuccino s hebkou mliečnou penou. Pripravené v pohodlí vášho domova

Vychutnajte si cappuccino so zamatovo hebkou mliečnou penou, dokonca aj z rastlinného mlieka. Vďaka cyklónovej technológii penenia vytvorí LatteGo bohatú mliečnu vrstvu z akéhokoľvek druhu mlieka vrátane rastlinného, ak má správny pomer tuku a bielkovín.

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho displeja

Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho displeja

Keď si chcete pripraviť ďalšiu šálku chutnej kávy, vďaka nášmu jednoduchému displeju vám prakticky nič nestojí v ceste. Stačí pár krokov a môžete si nastaviť vlastnú príchuť zŕn a uspokojiť svoju túžbu po šálke čerstvej kávy.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

65

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

2
1

22/12/2022

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Výborná voľba

Dlho som sa rozhodovala, ktorý typ kávovaru si kúpiť. Rozhodla znížená cena tohto kávovaru. Určite som chcela, aby bola samostatná "mliečna jednotka" a capucino jedným stlačením. Nádobka na mlieko je výborná vec pri príprave kávy. Aj sa rýchlo čistí. Oceňujem aj viac nápojov jedným stlačením, nastavenie množstva kávy, vody. Kávovar sa u nás používa každý deň :-)

Výhody

cena, samostatná nádobka na mlieko, množstvo nápojov jedným stlačením

Nevýhody

hlučnejší pri mletí kávy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

13/09/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

celková spokojenost

S výrobkem jsem moc spokojená. Jednoduché ovládání, káva skvělá a nádobka na mléko úžasně řešená.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary

25/05/2023

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

U mě dobrý. Spokojenost.

Výrobek už jsem znal. Má ho moje sestra. Takže jsem věděl, do čeho jdu. Bez problémů mohu doporučit.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Philips Series 4300 LatteGo EP4346/70 Plně automatické kávovary

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na prípravu espresso (2018).

  2. Pri 70 – 82 °C.

  3. Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na zariadení. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.