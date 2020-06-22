Tento produkt už nie je dostupný
2100 W
Technológia AirflowMax
Filter EPA 10
Technológia Airflow Max maximalizuje prúdenie vzduchu, vďaka čomu sa vrecko na prach rozbaľuje rovnomerne a umožňuje dosiahnuť najvyšší sací výkon, aj keď sa vrecko zapĺňa!
2000 W motor vytvára maximálny sací výkon 425 W pre vynikajúce výsledky vysávania.
Špeciálne navrhnutá 4 l komora na prach umožňuje optimálne využitie vrecka na prach, a tým aj dlhšie vysávanie bez výmeny vrecka.
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Емма
22/06/2020
България
Много добър продукт!
Доволна съм от нея! Почиства много хубаво килими и паркет.
Výhody
Съотношението цена - качество е удовлетворително.
Nevýhody
Налага се да се сменя торбичката. Филтърът не може да се мие.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8658/01 Прахосмукачка с торбичка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8658/01 Прахосмукачка с торбичка
iAlexeus
01/04/2019
Україна
Супер пилосос
Довго обирали модель, та зупинились на цьому. Доволі довгій шнур, зручна щітка. Дуже потужний.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8658/01 Пилосос із мішком для пилу
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8658/01 Пилосос із мішком для пилу
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