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  • Maximálna sacia sila pre lepšie výsledky čistenia*
  • Maximálna sacia sila pre lepšie výsledky čistenia*

Tento produkt už nie je dostupný

Performer ActiveVysávač s vreckom

FC8658/01

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Maximálna sacia sila pre lepšie výsledky čistenia*
Nový vysávač Philips Performer Active poskytuje účinnejšie vysávanie vďaka technológii Airflow Plus a výkonnému 2100 W motoru
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S technológiou AirFlow Max a 4 l kapacitou na prach

Maximálna sacia sila pre lepšie výsledky čistenia*

  • 2100 W

  • Technológia AirflowMax

  • Filter EPA 10

Revolučná technológia Airflow Max na extrémne výkonné satie

Revolučná technológia Airflow Max na extrémne výkonné satie

Technológia Airflow Max maximalizuje prúdenie vzduchu, vďaka čomu sa vrecko na prach rozbaľuje rovnomerne a umožňuje dosiahnuť najvyšší sací výkon, aj keď sa vrecko zapĺňa!

2000 W motor vytvára maximálny sací výkon 425 W

2000 W motor vytvára maximálny sací výkon 425 W

2000 W motor vytvára maximálny sací výkon 425 W pre vynikajúce výsledky vysávania.

4 l kapacita na prach pre dlhšie vysávanie

4 l kapacita na prach pre dlhšie vysávanie

Špeciálne navrhnutá 4 l komora na prach umožňuje optimálne využitie vrecka na prach, a tým aj dlhšie vysávanie bez výmeny vrecka.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

22/06/2020

България

България

Много добър продукт!

Доволна съм от нея! Почиства много хубаво килими и паркет.

Výhody

Съотношението цена - качество е удовлетворително.

Nevýhody

Налага се да се сменя торбичката. Филтърът не може да се мие.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8658/01 Прахосмукачка с торбичка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8658/01 Прахосмукачка с торбичка

01/04/2019

Україна

Україна

Супер пилосос

Довго обирали модель, та зупинились на цьому. Доволі довгій шнур, зручна щітка. Дуже потужний.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8658/01 Пилосос із мішком для пилу

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8658/01 Пилосос із мішком для пилу

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Výsledky porovnané s produktom Philips PowerLife, interné testovanie v auguste 2013