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Performer Active Vysávač s vreckom

Tento produkt už nie je dostupný

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Performer ActiveVysávač s vreckom

FC8658/01

Performer Active Vysávač s vreckom

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8658/01 - English (US)

  • PDF súbor, 268.3 kB
  • 19 March 2024

User Manual Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag

  • PDF súbor, 2 MB
  • 13 March 2024

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