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Performer Active Vysávač s vreckom
Tento produkt už nie je dostupný
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FC8658/01
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EU Declaration of conformity Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8658/01 - English (US)
User Manual Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag
Všetko (2)
Kde nájdem model a sériové číslo vysávača Philips?
Ako by som mal vyčistiť filter vysávača Philips?
Vrecko S-BagKlasické dlhotrvajúce (4 ks)
s-BagProtialergické vrecká na prach
Môj vysávač Philips sa nedá zapnúť
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