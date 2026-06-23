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  • Inteligentné čistenie

Séria 1000Filter NanoProtect

FY1413/30

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Inteligentné čistenie
Aktívny uhlíkový filter so štruktúrou v tvare medových plástov efektívne odstraňuje súbor prchavých organických látok (TVOC) a zápachy.
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Redukuje celkový objem prchavých organ. látok (TVOC) a zápach

Inteligentné čistenie

  • Redukuje prchavé org. látky (TVOC*)

  • Redukuje zápach

Životnosť až 12 mesiacov

Životnosť až 12 mesiacov

Absorpčná vrstva z aktívneho uhlíka sa po rozprestretí rovná ploche 43 futbalových ihrísk. Poskytuje teda konzistentnú ochranu a dosahuje dlhú životnosť až 12 mesiacov.

Efektívne redukuje celkový objem prchavých organických látok (TVOC) a zápach

Efektívne redukuje celkový objem prchavých organických látok (TVOC) a zápach

Vrstva aktívneho uhlíka so štruktúrou v tvare medových plástov je vyrobená tak, aby dokázala účinne odstraňovať rôzne plyny vrátane škodlivých prchavých organických látok a zápachu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

23/06/2026

Україна

Україна

Який брати ?

А як що вже його нема який брати до моєї системи? В Мене модель АС2729?

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

Date of Use 2026-06-23

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

Date of Use 2026-06-23

13/09/2022

Україна

Україна

Виріб чудовий

Ок. Користуюся кліматичною системою з цим фільтром дуже задоволені

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям

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