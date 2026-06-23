Redukuje prchavé org. látky (TVOC*)
Redukuje zápach
Absorpčná vrstva z aktívneho uhlíka sa po rozprestretí rovná ploche 43 futbalových ihrísk. Poskytuje teda konzistentnú ochranu a dosahuje dlhú životnosť až 12 mesiacov.
Vrstva aktívneho uhlíka so štruktúrou v tvare medových plástov je vyrobená tak, aby dokázala účinne odstraňovať rôzne plyny vrátane škodlivých prchavých organických látok a zápachu.
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Михайло хх
23/06/2026
Україна
Який брати ?
А як що вже його нема який брати до моєї системи? В Мене модель АС2729?
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
Date of Use 2026-06-23
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
Date of Use 2026-06-23
Olgatod
13/09/2022
Україна
Виріб чудовий
Ок. Користуюся кліматичною системою з цим фільтром дуже задоволені
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1413/30 Фільтр з активованим вугіллям