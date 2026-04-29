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Séria 1000 Filter NanoProtect

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Séria 1000Filter NanoProtect

FY1413/30

Séria 1000 Filter NanoProtect

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Návody a dokumentácia

Aktívny uhlíkový filter so štruktúrou v tvare medových plástov efektívne odstraňuje súbor prchavých organických látok (TVOC) a zápachy.

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  • 1 August 2025

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