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Filter a zvlhčovač vzduchu
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Séria 1000 Filter NanoProtect
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FY1413/30
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Aktívny uhlíkový filter so štruktúrou v tvare medových plástov efektívne odstraňuje súbor prchavých organických látok (TVOC) a zápachy.
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