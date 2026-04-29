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Naparovacia žehlička

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

Naparovacia žehlička

GC1010/01

Naparovacia žehlička

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

User Manual Philips Steam iron

  • PDF súbor, 659.3 kB
  • 13 March 2026

Žehlenie s naparovaním s tromi nastaveniami pary, hliníkovou žehliacou plochou a integrovanou funkciou Calc-Clean.

  • PDF súbor
  • 26 June 2026

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