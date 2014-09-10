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  • Standard Product Photo Philips Steam iron
  • Front Product Photo Philips Steam iron GC1010/01
  • Standard Product Photo Philips Steam iron
  • Front Product Photo Philips Steam iron GC1010/01

Tento produkt už nie je dostupný

Naparovacia žehlička

GC1010/01

4.5

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Rýchlosť a efektivita zaručená

Žehlenie s naparovaním s tromi nastaveniami pary, hliníkovou žehliacou plochou a integrovanou funkciou Calc-Clean.

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Jednotka v žehlení

Žehliaca plocha tvarovaná pre rýchle žehlenie

Rýchlosť a efektivita zaručená

Indikácia pripravenosti žehličky

Indikácia pripravenosti žehličky

Kontrolka sa vypne, keď sa dosiahne požadovaná teplota žehlenia.

Funkcia Calc clean na predchádzanie tvorby vodného kameňa v žehličke

Funkcia Calc clean na predchádzanie tvorby vodného kameňa v žehličke

Funkcia Calc clean vám umožňuje jednoducho vypláchnuť vašu žehličku Philips, aby sa z nej odstránili čiastočky vodného kameňa. Týmto sa predĺži životnosť vašej žehličky.

Vybrúsená žehliaca plocha

Vybrúsená žehliaca plocha

Vybrúsená žehliaca plocha

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

10/09/2014

Polska

Polska

Żelazko, które bardzo dobrze prasuje

Od żelazka wymaga się przede wszystkim, aby dobrze prasowało. Philips Steam Iron GC 1010 jest właśnie takim żelazkiem. Dzięki kształtowi aluminiowej stopy można nim wyprasować odzież nawet w tych trudno dostępnych mejscach. Prowadzi się je lekko i wygodnie. Bardzo szybko można poradzić sobie z dużą ilością prania, a dzięki regulacji mocy grzania oraz pary można śmiało prasować zarówno te najbardziej delikatne tkaniny jak i takie wymagające maksymalnej siły grzania, np. len. Zaletą tego żelazka jest rónież łatwość jego czyszczenia oraz odporność na zarysowania. Polecam żepazko Philips Steam Iron GC 1010, za przystępną cenę otrzymuje się produkt bardzo dobrej jakości. Polecam!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC1010 Żelazko parowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC1010 Żelazko parowe

07/11/2013

Polska

Polska

TO ŻELAZKO MA WIELE PRZYDATNYCH FUNKCJI PRASOWANIA

TEN MODEL ŻELAZKA ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ W MOIM DOMU GDYŻ PRZY MAŁYCH DZIECIACH JEST MNÓSTWO PRASOWANIA, A JEGO SZEROKI ZAKRES FUNKCJI ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ PRZY PRASOWANIU RÓŻNYCH TKANIN.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC1010 Żelazko parowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC1010 Żelazko parowe

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