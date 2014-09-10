Tento produkt už nie je dostupný
Rýchlosť a efektivita zaručená
Žehlenie s naparovaním s tromi nastaveniami pary, hliníkovou žehliacou plochou a integrovanou funkciou Calc-Clean.
Jednotka v žehlení
Kontrolka sa vypne, keď sa dosiahne požadovaná teplota žehlenia.
Funkcia Calc clean vám umožňuje jednoducho vypláchnuť vašu žehličku Philips, aby sa z nej odstránili čiastočky vodného kameňa. Týmto sa predĺži životnosť vašej žehličky.
Vybrúsená žehliaca plocha
Ocenenia
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Jola28
10/09/2014
Polska
Żelazko, które bardzo dobrze prasuje
Od żelazka wymaga się przede wszystkim, aby dobrze prasowało. Philips Steam Iron GC 1010 jest właśnie takim żelazkiem. Dzięki kształtowi aluminiowej stopy można nim wyprasować odzież nawet w tych trudno dostępnych mejscach. Prowadzi się je lekko i wygodnie. Bardzo szybko można poradzić sobie z dużą ilością prania, a dzięki regulacji mocy grzania oraz pary można śmiało prasować zarówno te najbardziej delikatne tkaniny jak i takie wymagające maksymalnej siły grzania, np. len. Zaletą tego żelazka jest rónież łatwość jego czyszczenia oraz odporność na zarysowania. Polecam żepazko Philips Steam Iron GC 1010, za przystępną cenę otrzymuje się produkt bardzo dobrej jakości. Polecam!
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Táto recenzia bola vytvorená pre GC1010 Żelazko parowe
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Táto recenzia bola vytvorená pre GC1010 Żelazko parowe
NATALIA1987
07/11/2013
Polska
TO ŻELAZKO MA WIELE PRZYDATNYCH FUNKCJI PRASOWANIA
TEN MODEL ŻELAZKA ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ W MOIM DOMU GDYŻ PRZY MAŁYCH DZIECIACH JEST MNÓSTWO PRASOWANIA, A JEGO SZEROKI ZAKRES FUNKCJI ŚWIETNIE SPRAWDZA SIĘ PRZY PRASOWANIU RÓŻNYCH TKANIN.
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Táto recenzia bola vytvorená pre GC1010 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC1010 Żelazko parowe