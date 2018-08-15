Tento produkt už nie je dostupný
Rýchle, od začiatku až do konca
Táto žehlička EasySpeed urýchli žehlenie vďaka: trojnásobne presnejšej špičke, rovnomernému rozvádzaniu tepla po žehliacej ploche a stálemu výstupu pary.
Jednotka v žehlení
Naparovanie 25 g/min;90 g zosil. para
Nelepivá žehliaca plocha
Ochrana proti vodnému kameňu
2000 wattov
Výkon až 2000 W umožňuje súvislý a silný výstup pary.
Zosilnená para až 90 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.
Kontinuálna para až do 25 g/min na dôkladné vyžehlenie záhybov.
Ocenenia
4.7
z 5
15
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Pattmazur
15/08/2018
Polska
Ten produkt jest idealny.
[Employee of philipsglobal] Żelazko nie zajmuje dużo miejsca, łatwo i szybko się nim prasuje, jest łatwy w obsłudze, co jest jego największą zaletą. Wygląd bardzo fajny i kształt sprawia że wjeżdża we wszystkie zakamarki które ma za zadanie wyprasowac. Moim zdaniem Żelazko zdało egzamin.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1026/30 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1026/30 Żelazko parowe
monikav1
08/09/2014
Polska
Ten produkt ma same plusy
Posiadam i użytkuję w domu żelazko Easy Speed 1026. Jestem z niego bardzo zadowolona, gdyż dzięki silnemu uderzeniu pary i ciągłemu strumieniowi pary mogę szybko i skutecznie rozprasować nawet ciężkie zagniecenia. Drugą istotną dla mnie cechą, jest blokada kapania, co mnie zawsze denerwowało w innych żelazkach. Ogólnie bardzo mi się podoba to jak wygląda i jak się sprawuje stopa żelazka, co sprawia, że prasuje się bardzo szybko, łatwo i przyjemnie :), mam takie wrażenie jakby to żelazko płynęło po tkaninie. Można nim również prasować ubrania w położeniu wiszącym dzięki pionowemu strumieniowi pary, co jest przydatne kiedy mam mało czasu aby rozkładać deskę ,)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1026/30 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1026/30 Żelazko parowe
Rituska
19/01/2019
Magyarország
szépen vasal
Előző vasalónk jóval nehezebb és nagyobb volt, ez a termék minőségi kidolgozású és könnyebb vele vasalni.Azt tudja, amit egy vasalónak tudnia kell.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1026/30 Gőzölős vasaló
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1026/30 Gőzölős vasaló