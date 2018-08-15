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  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
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Tento produkt už nie je dostupný

EasySpeedNaparovacia žehlička

GC1026/30

4.7

| (15) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Rýchle, od začiatku až do konca

Táto žehlička EasySpeed urýchli žehlenie vďaka: trojnásobne presnejšej špičke, rovnomernému rozvádzaniu tepla po žehliacej ploche a stálemu výstupu pary.

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Jednotka v žehlení

3 spôsoby na zrýchlenie žehlenia

Rýchle, od začiatku až do konca

  • Naparovanie 25 g/min;90 g zosil. para

  • Nelepivá žehliaca plocha

  • Ochrana proti vodnému kameňu

  • 2000 wattov

Výkon až 2000 W umožňuje súvislý a silný výstup pary

Výkon až 2000 W umožňuje súvislý a silný výstup pary

Výkon až 2000 W umožňuje súvislý a silný výstup pary.

Zosilnená para až 90 g pre tie najnepoddajnejšie záhyby

Zosilnená para až 90 g pre tie najnepoddajnejšie záhyby

Zosilnená para až 90 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.

Kontinuálna para až do 25 g/min na dôkladné vyžehlenie záhybov

Kontinuálna para až do 25 g/min na dôkladné vyžehlenie záhybov

Kontinuálna para až do 25 g/min na dôkladné vyžehlenie záhybov.

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Ocenenia

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Hodnotenie

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4.7

z 5

15

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

3
2

15/08/2018

Polska

Polska

Ten produkt jest idealny.

[Employee of philipsglobal] Żelazko nie zajmuje dużo miejsca, łatwo i szybko się nim prasuje, jest łatwy w obsłudze, co jest jego największą zaletą. Wygląd bardzo fajny i kształt sprawia że wjeżdża we wszystkie zakamarki które ma za zadanie wyprasowac. Moim zdaniem Żelazko zdało egzamin.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1026/30 Żelazko parowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1026/30 Żelazko parowe

08/09/2014

Polska

Polska

Ten produkt ma same plusy

Posiadam i użytkuję w domu żelazko Easy Speed 1026. Jestem z niego bardzo zadowolona, gdyż dzięki silnemu uderzeniu pary i ciągłemu strumieniowi pary mogę szybko i skutecznie rozprasować nawet ciężkie zagniecenia. Drugą istotną dla mnie cechą, jest blokada kapania, co mnie zawsze denerwowało w innych żelazkach. Ogólnie bardzo mi się podoba to jak wygląda i jak się sprawuje stopa żelazka, co sprawia, że prasuje się bardzo szybko, łatwo i przyjemnie :), mam takie wrażenie jakby to żelazko płynęło po tkaninie. Można nim również prasować ubrania w położeniu wiszącym dzięki pionowemu strumieniowi pary, co jest przydatne kiedy mam mało czasu aby rozkładać deskę ,)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1026/30 Żelazko parowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1026/30 Żelazko parowe

19/01/2019

Magyarország

Magyarország

szépen vasal

Előző vasalónk jóval nehezebb és nagyobb volt, ez a termék minőségi kidolgozású és könnyebb vele vasalni.Azt tudja, amit egy vasalónak tudnia kell.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1026/30 Gőzölős vasaló

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1026/30 Gőzölős vasaló

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