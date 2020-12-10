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  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron

Tento produkt už nie je dostupný

EasySpeedNaparovacia žehlička

GC1028/20

4.1

| (12) Recenzie | 83% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Rýchle, od začiatku až do konca

Táto žehlička EasySpeed urýchli žehlenie vďaka: trojnásobne presnejšej špičke, rovnomernému rozvádzaniu tepla po žehliacej ploche a stálemu výstupu pary.

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Jednotka v žehlení

3 spôsoby na zrýchlenie žehlenia

Rýchle, od začiatku až do konca

  • Naparovanie 25 g/min;100 g zosil. para

  • Keramická žehliaca plocha

  • Ochrana proti vodnému kameňu

  • 2000 wattov

Výkon až 2000 W umožňuje súvislý a silný výstup pary

Výkon až 2000 W umožňuje súvislý a silný výstup pary

Výkon až 2000 W umožňuje súvislý a silný výstup pary.

Zosilnená para 100 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosilnená para 100 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosilnená para až 100 g pre rýchle odstránenie aj tých najodolnejších záhybov.

Kontinuálna para až do 25 g/min na dôkladné vyžehlenie záhybov

Kontinuálna para až do 25 g/min na dôkladné vyžehlenie záhybov

Kontinuálna para až do 25 g/min na dôkladné vyžehlenie záhybov.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

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4.1

z 5

12

Recenzie

83%

Odporúča tento produkt

3

10/12/2020

Magyarország

Magyarország

Elégedett vagyok vele nagyon.

Mindenkinek ajánlom aki szereti gyorsan letudni a vasalást

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1028/20 Gőzölős vasaló

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1028/20 Gőzölős vasaló

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Megbízható vasaló

Évek óta használjuk szinte naponta. Pillanatok alatt felhevít és erős a gőzölése is. Könnyen tölthető, könnyen állítható a hőmérséklet és a gőz mennyisége. Elég hosszú a vezetéke is.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1028/20 Gőzölős vasaló

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1028/20 Gőzölős vasaló

28/10/2021

Україна

Україна

утюг, который прослужит больше 10 лет

Маленький, легкий, но при этом отлично отглаживающий вещи утюг. Носик узкий и идеально проглаживает труднодоступные места и места между пуговицами.

Výhody

Узкий носик, не течет, длинный шнур, легкий

Nevýhody

нет

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1028/20 Парова праска

Dátum použitia 2019-10-28

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1028/20 Парова праска

Dátum použitia 2019-10-28

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