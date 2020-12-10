Tento produkt už nie je dostupný
Rýchle, od začiatku až do konca
Táto žehlička EasySpeed urýchli žehlenie vďaka: trojnásobne presnejšej špičke, rovnomernému rozvádzaniu tepla po žehliacej ploche a stálemu výstupu pary.
Jednotka v žehlení
Naparovanie 25 g/min;100 g zosil. para
Keramická žehliaca plocha
Ochrana proti vodnému kameňu
2000 wattov
Výkon až 2000 W umožňuje súvislý a silný výstup pary.
Zosilnená para až 100 g pre rýchle odstránenie aj tých najodolnejších záhybov.
Kontinuálna para až do 25 g/min na dôkladné vyžehlenie záhybov.
Ocenenia
4.1
z 5
12
Recenzie
83%
Odporúča tento produkt
Krysztina
10/12/2020
Magyarország
Elégedett vagyok vele nagyon.
Mindenkinek ajánlom aki szereti gyorsan letudni a vasalást
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1028/20 Gőzölős vasaló
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1028/20 Gőzölős vasaló
ZsoltN
26/09/2019
Magyarország
Megbízható vasaló
Évek óta használjuk szinte naponta. Pillanatok alatt felhevít és erős a gőzölése is. Könnyen tölthető, könnyen állítható a hőmérséklet és a gőz mennyisége. Elég hosszú a vezetéke is.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1028/20 Gőzölős vasaló
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1028/20 Gőzölős vasaló
Тати
28/10/2021
Україна
утюг, который прослужит больше 10 лет
Маленький, легкий, но при этом отлично отглаживающий вещи утюг. Носик узкий и идеально проглаживает труднодоступные места и места между пуговицами.
Výhody
Узкий носик, не течет, длинный шнур, легкий
Nevýhody
нет
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1028/20 Парова праска
Dátum použitia 2019-10-28
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1028/20 Парова праска
Dátum použitia 2019-10-28