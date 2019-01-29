Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Drážka na gombíky umožňuje rýchle a ľahké žehlenie okolo gombíkov a švíkov.
Kontrolka sa vypne, keď sa dosiahne požadovaná teplota žehlenia.
Odolná alumíniová žehliaca plocha ľahko kĺže po všetkých tkaninách, je odolná voči poškriabaniu a ľahko sa čistí.
Ocenenia
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
November
29/01/2019
România
Un produs de calitate
Hainele se calca foarte usor, iar rezultatele obtinute sunt pe placul familiei mele.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC135 Fier de călcat uscat
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC135 Fier de călcat uscat
Edy31
20/02/2018
România
Foarte eficient
Fierul de calcat este destul de eficient,iti face munca mai usoara.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC135 Fier de călcat uscat
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC135 Fier de călcat uscat