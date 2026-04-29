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Žehlička na suché žehlenie

Tento produkt už nie je dostupný

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Žehlička na suché žehlenie

GC135/00

Žehlička na suché žehlenie

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

User Manual Philips Dry iron

  • PDF súbor, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Táto kvalitná ľahká žehlička je určená na žehlenie odevov jednoduchým a efektívnym spôsobom.

  • PDF súbor
  • 29 March 2026

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