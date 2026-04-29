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Žehlenie
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Žehlička na suché žehlenie
Tento produkt už nie je dostupný
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GC135/00
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User Manual Philips Dry iron
Táto kvalitná ľahká žehlička je určená na žehlenie odevov jednoduchým a efektívnym spôsobom.
500 SeriesOdžmolkovač
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