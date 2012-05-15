Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Naparovanie 17 g/min
Alumíniová žehliaca plocha
Ochrana proti vodnému kameňu
1400 wattov
Táto výkonná žehlička sa rýchlo zahreje a zachová si mimoriadne stabilné teploty počas žehlenia, čím zjednoduší dôkladné odstraňovanie záhybov.
Funkcia kropenia vytvára jemnú rosu, ktorá rovnomerne zvlhčí tkaninu, čím zjednoduší vyžehlenie záhybov.
Funkcia Calc clean vám umožňuje jednoducho vypláchnuť vašu žehličku Philips, aby sa z nej odstránili čiastočky vodného kameňa. Týmto sa predĺži životnosť vašej žehličky.
Ocenenia
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
twardy
15/05/2012
Polska
spełnia moje oczekiwania
Jestem zadowolony z produktu w pełni spełnia moje oczekiwania
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe z serii 1700 GC1705
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe z serii 1700 GC1705
C0rnelia
01/02/2019
România
De calitate
Este foarte usor de folosit si ofera o anumita siguranta in lucrul cu acest produs,recomand cu placere.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Fier de călcat cu abur seria 1700 GC1705
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Fier de călcat cu abur seria 1700 GC1705