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  • Rýchlosť a efektivita zaručená
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Tento produkt už nie je dostupný

1700 seriesNaparovacia žehlička

GC1705/01

4.5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Rýchlosť a efektivita zaručená
Okrem drobných prác v domácnosti existuje toľko ďalších vecí, ktoré môžete robiť, takže ich chcete urobiť čo najrýchlejšie. Vďaka špeciálnej zahrotenej špičke, jedinečne umiestneným otvorom pre naparovanie a ploche s hladkým kĺzaním, je táto kvalitná žehlička jednoducho vytvorená pre rýchle žehlenie.
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Jednotka v žehlení

Žehliaca plocha tvarovaná pre rýchle žehlenie

Rýchlosť a efektivita zaručená

  • Naparovanie 17 g/min

  • Alumíniová žehliaca plocha

  • Ochrana proti vodnému kameňu

  • 1400 wattov

1400 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary

1400 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary

Táto výkonná žehlička sa rýchlo zahreje a zachová si mimoriadne stabilné teploty počas žehlenia, čím zjednoduší dôkladné odstraňovanie záhybov.

Jemné kropenie rovnomerne navlhčí látku

Jemné kropenie rovnomerne navlhčí látku

Funkcia kropenia vytvára jemnú rosu, ktorá rovnomerne zvlhčí tkaninu, čím zjednoduší vyžehlenie záhybov.

Funkcia Calc clean na predchádzanie tvorby vodného kameňa v žehličke

Funkcia Calc clean na predchádzanie tvorby vodného kameňa v žehličke

Funkcia Calc clean vám umožňuje jednoducho vypláchnuť vašu žehličku Philips, aby sa z nej odstránili čiastočky vodného kameňa. Týmto sa predĺži životnosť vašej žehličky.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

spełnia moje oczekiwania

Jestem zadowolony z produktu w pełni spełnia moje oczekiwania

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe z serii 1700 GC1705

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Żelazko parowe z serii 1700 GC1705

01/02/2019

România

România

De calitate

Este foarte usor de folosit si ofera o anumita siguranta in lucrul cu acest produs,recomand cu placere.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Fier de călcat cu abur seria 1700 GC1705

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Fier de călcat cu abur seria 1700 GC1705

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