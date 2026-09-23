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GC1905/01
Rýchlejšie – od začiatku až do konca
Okrem domácich prác predsa existujú aj zaujímavejšie veci, ktoré môžete robiť, takže ich chcete urobiť čo najrýchlejšie. Vďaka rýchlemu plniacemu a vyprázdňovaciemu otvoru, zahrotenej špičke a hladko kĺzajúcej žehliacej ploche je táto kvalitná žehlička Philips jednoducho ako stvorená na rýchle žehlenie
Jednotka v žehlení
Kropenie
Jednoduché a rýchle plnenie nádržky na vodu vďaka veľkému plniacemu otvoru a dvierkam s bočným otváraním na žehličke Philips.
Jednoduché a super rýchle vyprázdnenie nádržky na vodu vďaka veľkému vyprázdňovaciemu otvoru a dvierkam s bočným otváraním.
Funkcia kropenia vytvára jemnú rosu, ktorá rovnomerne zvlhčí tkaninu, čím zjednoduší vyžehlenie záhybov.
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